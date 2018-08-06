Названы лучшие автомобили 2018 года 6.08.2018, 18:18

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Фото: Motor1.com

Специалисты выбрали лидеров в пяти категориях.

Эксперты составили рейтинг пяти лучших автомобилей 2018 года. При выведении итоговых данных эксперты CarsWeek учитывали несколько параметров: надежность, безопасность, степень управляемости, пишет segodnya.ua.

Кроме того, перечень разделили на пять категорий, в каждой из которых определили лидера.

Audi A4

Фото: Audi Eatontown

Так, среди компактных седанов лидером стала Toyota Corolla. Ее специалисты назвали самой практичной и экономичной машиной.

Фото: dickdyertoyota.com

В среднем классе исследователи выделили Toyota Camry. Она позиционируется как семейный автомобиль. Мотор в 2,5 литра дает небольшой расход бензина. Кроме того, специалисты отмечают хорошую систему шумоизоляции.

Фото: Toyota

Среди компактных автомобилей премиум-класса выделили Audi A4. Эта машина отличается оптимальной управляемостью и качеством подвески, которое ощущают даже пассажиры, отмечают эксперты.

В линейке компактных внедорожников эксперты выделили Subaru Forester. Он демонстрирует как экономичность, так и надежность в управлении.

Фото: Subaru

Из люксовых компактных внедорожников на первом месте стоит BMW X3. В этом автомобиле все продумано до мелочей: управляемость, комфорт, наличие последних технологий.