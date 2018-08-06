Автобусы в районе просевшего моста на МКАД приходят с опозданием до 45 минут 2 6.08.2018, 18:26

Мост просел на развязке в Лошице 1 августа.

График движения на некоторых маршрутах в Минске нарушен из-за скопления транспорта на пересечении Игуменского тракта и МКАД в районе просевшего путепровода, сообщили БелТА на ГП "Минсктранс".

Такая ситуация отмечается с 13.00, автобусы № 7а, 48, 67, 88с, 134с, 175э приходят с опозданием до 45 минут. Заторы наблюдались и в утреннее время - с 8.00 до 11.00.

Подготовлена временная схема движения на период закрытия развязки. Для сокращения времени поездки пассажирам рекомендуют пешком перемещаться под путепроводом МКАД между остановками "Игуменский тракт" и "Пов. на Колядичи".

Как сообщалось, 1 августа в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца. Ремонт просевшего участка планируется завершить к 1 октября.