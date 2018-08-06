В Крыму у мурала с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко 1 6.08.2018, 18:32

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Фото: facebook.com/SaveSentsov

На рисунке Сенцов и Кольченко стоят вместе за решеткой.

В тот же день изображение политзаключенных украинцев закрасили.

В оккупированном Симферополе под муралом с изображением президента России Владимира Путина появилось изображение политзаключенных в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Фотография опубликована 6 августа в Facebook-группе Save Oleg Sentsov.

Рисунок появился под муралом с изображением Путина и надписью: "Крым – это наше общее достояние", неподалеку от здания главпочтамта. На рисунке Сенцов и Кольченко стоят вместе за решеткой. Также была сделана надпись: "Молчи, а то получишь наказание!"

Фото: facebook.com/SaveSentsov

Как сообщает “Крым.Реалии”, в тот же день изображение политзаключенных украинцев закрасили.

30 июля сообщалось, что на фасаде здания мэрии Парижа разместили фото украинского политзаключенного Сенцова. Мэр Парижа Анн Идальго призвала освободить Сенцова.