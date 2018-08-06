Лариса Щирякова не будет отвечать за «бунт доярок» в Буда-Кошелевском районе 6.08.2018, 19:01

Лариса Щирякова

Дело в отношении независимой журналистки прекращено.

Судья Буда-Кошелевского района Константин Скорин прекратил административное дело против гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой, которая в мае сняла видеосюжет «Бунт доярок» в сельскохозяйственном предприятии КСУП «Кривск», передает gomelspring.org.

Сюжет показал спутниковый телеканал «Белсат» - свои передачи по-белорусски он транслирует с территории Польши.

В судебном постановлении, присланной журналистке, говорится, что дело прекращено в связи с истечением двухмесячного срока, в течение которого возможно привлекать нарушителя к ответственности.

День назад члены Гомельского отделения ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направили коллективное обращение начальнику Буда-Кошелевского райотдела милиции Виталию Падеруну с требованием прекратить необоснованное вмешательство сотрудников милиции в право журналистов на свободное получение, хранение и распространение информации, гарантированное статьями 33 и 34 Конституции Республики Беларусь.

Поводом стал как раз начататый административный процесс против Ларисы Щиряковой за видеосюжет «Бунт доярок», в котором рассказывалось о конфликте деревенских работниц с руководством КСУП «Кривск» Буда-Кошелевского района на фоне необоснованного увольнения одной из трудолюбивых коллег.