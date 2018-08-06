ФБР США задержало четырех граждан РФ
- 6.08.2018, 19:20
Граждан РФ подозревают в отмывании денег и сговоре.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России, сообщило Генконсульство России в Нью-Йорке в своем аккаунте в Facebook, передает РБК.
По данным дипмиссии, задержанных подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
Двое из четырех россиян находится в Лос-Анджелесе, один - в Нью-Йорке, куда был этапирован после задержания в Бостоне, местонахождение еще одного человека сейчас устанавливается, добавили в Генконсульстве.
В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018 г.