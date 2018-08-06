ФБР США задержало четырех граждан РФ 6.08.2018, 19:20

Граждан РФ подозревают в отмывании денег и сговоре.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России, сообщило Генконсульство России в Нью-Йорке в своем аккаунте в Facebook, передает РБК.

По данным дипмиссии, задержанных подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Двое из четырех россиян находится в Лос-Анджелесе, один - в Нью-Йорке, куда был этапирован после задержания в Бостоне, местонахождение еще одного человека сейчас устанавливается, добавили в Генконсульстве.