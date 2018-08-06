Фотофакт: Вода в Комсомольском озере позеленела еще больше 1 6.08.2018, 19:38

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Фото: tut.by

Но там все равно купаются, несмотря на запрет.

Санэпидемслужба еще несколько дней назад запретила минчанам купаться на популярном пляже Комсомольского озера, где вода стала зеленого цвета. Как выглядит этот водоем сейчас и много ли там отдыхает людей — в материале tut.by.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали водоемы в стране. Во многих были найдены нарушения, а 2 августа они запретили купаться на популярном у минчан пляже № 1 Комсомольского озера. Причина — превышение общих колиформных бактерий.

Но еще до этого вода в водоеме стала зеленого цвета. Обычно это происходит в конце июля — начале августа из-за размножения водорослей в жаркую погоду. Подробно об этом процессе мы рассказывали, но с того момента вода стала еще зеленее.

Правда, на пляже из-за течения не очень заметно, насколько вода позеленела. Яркие разводы остаются разве что в ямках. Но стоит немного пройтись в сторону Дворца детей и молодежи или улицы Орловской, где вода стоит, то можно увидеть, как цвет озера совпадает с цветом травы. В мутной воде плавают утки, бутылки и мертвая рыба.

На пляже даже в понедельник днем замечаем много людей. Среди них в основном дети и пенсионеры.

Но из-за понижения температуры купающихся мало. Двое братьев-школьников, которые пришли на пляж самостоятельно, говорят, что вода очень теплая.

— Тут даже жарко. Берег засыпан песком, никаких тут водорослей нет, вода просто цветет.

Мимо не раз проезжает катер ОСВОД, но никаких предупреждений в адрес купающихся спасатели не делают. Никаких объявлений на стендах о запрете купания тоже нет.

За детьми в воде на берегу следит мужчина, который рассказывает, что ОСВОД контролирует только тех, кто заплывает за буйки.

— Раза три или пять я их видел за полчаса. Еще выгоняют тех, кто в зоне некупальной находится. А так из воды, которая на пляже, никого не выгоняют. Про запрет я ничего не слышал. Для рек нормально зеленеть, поэтому ничего страшного в цветении я не вижу. Дети здесь уже купались, никаких отравлений кишечных или инфекций не было.

Помимо Комсомольского, сейчас в Минске запрещено купаться на пляжах № 1, 8, 9 Заславского водохранилища (Минское море) и № 2 водохранилища Дрозды.