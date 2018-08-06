UC Rusal законсервирует завод из-за санкций США 6 6.08.2018, 20:02

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UC Rusal Олега Дерипаски законсервирует Надвоицкий алюминиевый завод в Карелии.

UC Rusal Олега Дерипаски начнет в августе консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) в Карелии, сообщил РБК представитель компании. Завод, ориентированный на американский рынок, уже четыре месяца работает только на склад, генерируя значительные убытки.

Вашингтон в апреле ввел санкции против бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая En+ и UC Rusal. Позднее в Минфине США допустили, что санкции с компаний могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над компаниями. Бизнесмен согласился снизить до уровня ниже 50% свою долю в En+, а также покинуть совет директоров компании и вывести из него зависимых от него лиц. Минфин США разрешил американским и иностранным компаниям завершить исполнение существующих контрактов с Rusal до 23 октября 2018 года, продлив этот срок на несколько месяцев. А в марте США ввели 10-процентные пошлины на ввоз алюминия из соображений национальной безопасности.

«После введенных OFAC санкций «Надвоицкий алюминиевый завод» лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась не востребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок», — сообщили в UC Rusal.

Компания намерена трудоустроить сотрудников предприятия: часть персонала продолжит работать на промплощадке и в поселке, работникам будут предложены вакансии компании на развивающемся производстве ООО «Русский радиатор» (СП UC Rusal с компанией ЭЛСО по производству алюминиевых радиаторов отопления), в рамках организации центра обработки данных (ЦОД, создан на территории НАЗа в конце 2017 года), а также в других регионах.

В июне представитель НАЗ сообщал ТАСС, что завод второй месяц поставляет продукцию на склад, где на тот момент уже накопилось около 2 тыс. т алюминия: «Объем выпуска алюминия у нас 1 тыс. тонн в месяц, соответственно порядка двух тыс. т». НАЗ (находится в 200 км от Петрозаводска) введен в эксплуатацию в 1954 году. На заводе занято порядка 350 человек.