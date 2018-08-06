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Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии

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  • 6.08.2018, 20:31
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В соревнованиях участвовали представители 27 стран.

Белорусская национальная команда вальщиков в лице Валерия Дуровича, Сергея Шкудрова и Виктора Зарембы победила в Чемпионате мира лесорубов, который недавно состоялся в Норвегии, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

Соревнования проходили со 2 по 5 августа в Лиллехаммере. В них приняли участие 123 спортсмена.

Белорусская сборная под руководством заместителя начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимира Шута в командном зачете набрала 4879 баллов, на 19 очков опередив соперников из Германии.

Белорусские вальщики уже побеждали в ЧМ лесорубов. В 2016 году национальная сборная первый раз в истории завоевала почетный титул.


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