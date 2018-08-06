Пентагон выделит почти $800 миллионов на подводные дроны 2 6.08.2018, 20:38

Американские компании получили контракты Минобороны США на разработку субмарин-беcпилотников.

Министерство обороны США выделило около $800 млн на разработку и производство субмарин-беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на издание Stars&Stripes.

По данным портала, который специализируется на новостях из мира армии и военной промышленности, на прошлой неделе Пентагон отобрал 23 компании, которые будут работать по контрактам на эту сумму, решая различные задачи по созданию и проектированию беспилотных подводных аппаратов. Работы должны быть завершены к июлю 2023 года.

По данным портала DefenseWorld.net, контракты с известными производителями вооружений, среди которых General Atomics, General Dynamics One Source, Hamilton Sundstrand (UTC Aerospace), BAE Systems и др., были получены на конкурсной основе, всего на финансирование претендовали 28 компаний.

Издание отмечает, что на реализацию контрактов Минобороны США уже выделило $561 млн. Выполнение контрактов будет поэтапным, в случае реализации их суммарная стоимость достигнет $794 млн.

В «дорожной карте» ВМФ США по внедрению беспилотных систем, короткая версия которой была опубликована в начале 2018 года, говорится, что создание подводных беспилотников становится одним из приоритетов для армии. Эти устройства позволят привести к «фундаментальному сдвигу» в операциях американского флота.