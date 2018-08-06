Как белорусские блогеры зарабатывают в Instagram

Как белорусские блогеры зарабатывают в Instagram2
- 6.08.2018, 20:49
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Стоимость постов начинается от $120.
Вам кажется, что заработать на Instagram легко? Блогеры так не думают, пишет citydog.by.
Татьяна Кирьянова
фуд-блогер и фуд-фотограф
Татьяна, как и многие, начала вести свой блог в 2012 году, когда Instagram только появился. По словам девушки, на тот момент никто не запаривался по поводу контента или продвижения, а все просто «пробовали» платформу. Позже многие стали накручивать подписчиков, «но я этим не занималась – может и зря, но мне было все равно».
Тема Таниного блога – еда и все, что с ней связано: «Я очень люблю готовить, и мне хотелось где-то эти рецепты собирать. Сначала закидывала все в ЖЖ, потом появился еще и сайт, Instagram. В какой-то момент добавились обзоры заведений. Но я хожу в кафе и рестораны прежде всего потому, что мне самой интересно узнать что-то новое и посмотреть, что открывается в городе. За рубежом тоже хожу в прикольные заведения и пробую стритфуд».
Сегодня именно тот день, когда хочется отключить мозги ☺️ Ни о чем не думать и ни о чем не переживать! Цените отдых! Он всем нам необходим ❤️ (да услышит меня @gdehodil 🙏🏼) ..... А еще невероятно круто знакомиться с людьми, которые схожи с тобой мыслями, отношением к жизни, интресами и любовью к еде 🙌🏼 Спасибо за крутые 5 часов @dubovska @eugene.mnzl @sffminsk @galereyavkusaby ..... #kirilife
❗️Еда и фотография❗️ Таня, как у тебя получается так вкусно снимать еду? А как научиться так фотографировать? а какой лучше телефон или фотоаппарат использовать?🙄🤯 Дело в том, что можно опубликовать кучу статей на тему фуд-фотографии, можно написать тысячи постов с лайф-хаками о том, как снимать еду. Но, поможет ли это? Не факт🤗 ..... Поэтому! Благая весть друзья!❤️ Я наконец-то проведу МК по мобильной фуд-фото для начинающих 😇🤗 За время мастер-класса мы с вами: 📌 поговорим о мобильной (и не только) съемке еды, обсудим наболевшие вопросы и разберем при желании некоторые ваши фотографии🙈 📌 конечно же поснимаем еду! (теория без практики никогда не будет работать ☝🏼) Испробуем разные ракурсы, постоим в разных позах (да-да! не легкое это дело), поснимаем минимализ и наоборот! Короче, должно быть весело и интересно 😍 А фотографировать будем барбекю-сет от @reboxby 🤤 Круто же, да? 😜 Без сочных фотокарточек точно не уйдете 🤪 📌 съедим все, что фотографировали!! 🤤 дада! а вы как думали?! не самой же мне потом все это есть 🤣 ..... 🗓когда? - 30.05 19:00 🏠где? - Зыбицкая, 6. Винный бар «Хороший Год» @winebarhg 💰цена вопроса - 20 BYN 👫количество мест - до 10 человек ✍️заявки кидайте в директ или комментарием, чтобы я внесла вас в список 🙌🏼😘 ..... #kirilife
– Цели зарабатывать в Instagram у меня никогда не было. Да, сейчас, когда у меня почти 8 тысяч подписчиков, многие обращаются за рекламой, но я соглашаюсь далеко не на все – пишу только о том, что мне самой нравится. Мне важен мой контент и блог. Люди меня читают, прислушиваются, и я не буду писать про заведение, в которое сама никогда не буду ходить, даже за деньги. Иногда и после нерекламного поста пишут в директ, спрашивают, правда ли там так вкусно. И надо каждому лично подтвердить.
Подробный контент-план Таня не составляет, но всегда заранее продумывает список тем, из которых можно выбрать. Если появляется срочная информация, посты легко меняются местами. Стоимость рекламного поста – от 50 рублей, максимальный заработок в месяц – около 500$.
– Вести блог мне нравится в первую очередь как хобби. У меня есть основная работа, на которой я получаю нормальные деньги, и мне не всегда есть смысл тратить время на рекламные посты за копейки. Многие хотят разместиться по бартеру: например, «а давайте вы проведете у себя конкурс, сделаете пост, а с нас кофе». Мне такое неинтересно. Если предлагают клевый ужин, который мне и самой было бы интересно попробовать, то почему бы и нет. Если обращается доставка еды, то я чаще всего отказываю – сама постоянно готовлю и редко пользуюсь такими услугами.
5 рецептов крутых бомбических салатов совершенно бесплатно 🙌🏼😂 Пустите весну и на свою кухню!🥗 ..... Предлагаю вам целых пять рецептов весенних салатов, которыми со мной поделилась @bakhurevich За что ей огроменное спасибо!👸🏻😘 Разнообразно, просто, ярко, божественно вкусно! Там вы обязательно найдете вариант для себя ❤️ (и, возможно, у нас еще есть шанс похудеть к лету😂) ..... Итак, чего же вы ждете? заходите быстрее на kirilife.com или по активной ссылке в профиле, и забирайте рецептики 🤗 ..... Кстати, думаю периодически публиковать у себя такие «гостевые» рецепты в своем блоге. Как вам идея? Кто бы поучаствовал? ☺️ Рецепт ваш - готовлю я 🙈 ..... #kirifood
Готова поспорить, что вы ждали этого поста уже очень давно!! 🙈😍 Итак, новая подборка с ссобойками уже на kirilife.com и по активной ссылочке в профиле 🤩👆🏼🙌🏼 ..... Сохраняйте пост в избранное, ставьте ❤️ и пишите в комментариях, что вы чаще всего кладете в ссобойку 🥪 ..... Кстати, эти крутые монбенто боксы можно приобрести у @carrot_by 🙌🏼 ..... #kirifood #kirilunch
Иногда заказчик говорит, мол, нам нравится, как вы пишете, сделайте пост в своем стиле и просто упомяните там наш продукт. Ну ок, я делаю, а они говорят: «Плохо». С такими чаще всего договор расторгается, потому что я не буду писать шаблонными фразами, предусмотренными скорее для информационных порталов, а не личного блога.
Не все понимают, сколько блогеру нужно потратить сил и времени, чтобы сделать пост. Многие думают, что ты пришел, кнопочку нажал, пару предложений написал и готово. Но иногда на пост уходит по 4–6 часов – почти целый рабочий день. Тебе нужно куда-то сходить, сделать столько-то фотографий, отобрать их, обработать, написать пост так, чтобы его читали. Я и так почти все свободное время убиваю на блог, так зачем мне работать бесплатно? Я могу и сама для себя сделать бесплатно и не париться. Сейчас я скорее вижу заработок в проведении мастер-классов по фуд-съемке. Мне и самой это в кайф, и людям нравится.
Иван Летохин
фотограф, блогер
Еще один минский блогер, у которого сейчас 13 тысяч подписчиков в Instagram и который предпочел остаться неизвестным, рассказал, что писать нужно только о том, что тебе самому искренне интересно. Не нужно подстраиваться под коммерцию и публиковать у себя в аккаунте все подряд. «Я никогда не наращивал подписчиков, не запускал рекламу – даже не знаю, как это делается. Люди приходили по фоткам, хэштегам, отметкам в других аккаунтах. Им нравится, что и как я пишу – стараюсь преподносить с юмором. Хотя у меня даже контент-плана никогда не было. Могу постить каждый день, а могу неделю ничего не писать, если не хочется. Хотя, если бы больше вкладывался, может, и денег больше было бы».
Сначала я думал написать что-нибудь про футбол, но решил, что его и так много в ленте, потом я хотел продолжить рубрику #ирония_и_боль, но в голову совсем не лезли мысли... Подкиньте темы! А пока я вспомнил, что давно не носил бабочки @feelfreebowtie и исправился ;) #Минск #Галстукбабочка #Style #Minsk #men #Bowtie
– Блогерство – не основная статья доходов, но бывают приятные бонусы. Благодаря ЖЖ я много путешествовал – поездок 15, наверное, полностью оплачивал заказчик. Приглашают на мероприятия – чем плохо. Недавно стало популярно присылать блогерам подарки, но тут есть свои нюансы. Я обычно сразу предупреждаю, что не факт, что упомяну бренд у себя. Если подарок хороший, то могу закинуть в сторис. А если это 4 порции мороженого или букет из морковки – то что? Если хотят пост, сразу называю стоимость – от 50 до 100$. В среднем в месяц получается около 500$.
Что касается тем, то людям нравятся посты про отношения, парней и девушек, пикап, свидания – это всегда собирает много лайков и комментариев. Хорошо сохраняются рецепты. Какой-то невероятный фидбэк я получил, когда купил Mac, он мне не понравился, и я честно написал об этом отзыв. Людям же обычно трудно признаться, что они облажались. А когда кто-то осмеливается сказать, все на радостях его поддерживают.
Девушкам в Instagram проще. У меня есть подруга с 2 миллионами подписчиков, которая зарабатывает телом, если можно так сказать. У нее от природы хорошая фигура и она не стесняется выкладывать полуголые фотографии – причем это ее муж придумал. Сейчас она уже сделала себе и грудь, и скулы, и легко рекламирует всякие средства для похудения и прочую ерунду – якобы благодаря им она такая красивая. Ну и пару тысяч долларов в месяц легко имеет!
Ольга Рыбакина
Фотомодель, блогер, финалистка «Мисс Беларусь», мама Евы
Ольга завела свою страницу в Instagram еще в 2012 году – как раз после выхода в финал конкурса «Мисс Беларусь». «Тогда были частые съемки на телевидении, люди меня узнавали и подписывались. Сначала я просто публиковала фотографии и писала какие-то посты, а уже позже поняла, что это за платформа и как с ней работать – и тогда количество подписчиков начало постепенно увеличиваться».
Сейчас у Ольги 75 тысяч подписчиков, и ведением своего аккаунта она убивает трех зайцев одновременно: делает то, что ей нравится, продвигает саму себя как модель и зарабатывает на рекламе. «Я люблю общаться с людьми, делиться полезной информацией, получать советы, и если бы ведение блога не приносило мне удовольствия, я бы им не занималась. Если с его помощью можно рассказать о себе, то почему бы и нет. А если можно еще и заработать, то втройне приятно!».
По словам девушки, лучше всего читаются «детские посты мамской направленности», о жизни и отношениях. «Люблю писать с юмором на злободневные темы. Например, пошутить про мужчин – девчонкам замечательно заходит, все любят высказаться по этому вопросу и обсудить. Вот недавно писала пост о том, что нас, женщин, больше всего раздражает в мужчинах. Было одно удовольствие читать комментарии! А сколько сообщений пришло в директ, сколько скриншотов выложено в сторис! Получила очень хороший фидбэк и приятное общение».
⚔️ Победи себя и выиграешь тысячи битв ⚔️ ⠀ Можно сколько угодно «сражаться» с недругами, иметь успех в битвах, но если ты не победил себя: свою лень, свои страхи, свои предрассудки, то из равновесия может вывести, например, неожиданно сломавшаяся на сапоге молния 👿 ⠀ Самоорганизация, дисциплина, отсутсвие лени и жалости к себе - именно эти составляющие приведут человека к победе в самой главной битве - к победе над собой 💥 Я понимаю, что все это очень сложно на деле. Писать гораздо легче об этом. Впереди нас ждёт большая работа над собой, но... результат того стоит 💪🏼 Я проверяла 😉 ⠀ Спасибо за это потрясающее фото отлаженной команде профессионалов : Фотограф: @jul_efimik 🦋 Стилист: @rehina_p 🦋 Maкияж/причёска: @nadinkamakeupminsk 🦋 ⠀
Хочу признать свою ошибку в воспитании Евы ⚠️⚠️ Неожиданно для себя, но как есть 🤷♀️ ⠀ Моя уверенность в том, что ребёнку надо давать свободу выбора - разбилась о постоянные манипуляции со стороны Евы.👼 Дошло до того, что я уже стала побаиваться реакций дочки на мои предложения или указания. Она могла встать в позу, либо плачем и обидками добиться от меня всего, чего хочет. 😈 В один момент мы, как будто, поменялись местами. 28-летняя тётя и трехлетний ребёнок. Так себе ситуация💩 ⠀ Я размышляла на эту тему и пришла к выводу, что в каждом возрасте есть, так скажем, уровень дозволенности выбора ✅ ⠀ В три года, например, уместно предложить ребёнку выбрать цвет майки или платья. С этим малыш справится. Но вот давать постоянный выбор во всём, как я убедилась на собственном опыте, - не правильно. Ну не может ребёнок, к примеру, в таком возрасте знать, какие продукты полезны, а какие нет. Ребёнку просто-напросто не хватает знаний для осознанного выбора 🧠 ⠀ Теперь мы с Евой переходим на новый уровень общения. Ей пока не очень нравится 😂🤪😂 ⠀ Что вы думаете по этому поводу? Что посоветуете? 🆘🆘
Для ведения Instagram Ольга составляет контент-план, но в зависимости от ситуации может следовать ему не строго. Если ей захочется опубликовать фотографию или поделиться какой-то информацией с подписчиками сию секунду, то она это сделает. Рекламные посты девушка оговаривает со своим менеджером, предпочитая полагаться на мнение профессионала. Стоимость постов у Ольги начинается от 120$, среднемесячный заработок – «выше среднего по Беларуси».
– Многие компании хотят работать по бартеру, но я уже не хочу. Раньше соглашалась, потому что все было ново и интересно, но когда спрос превысил предложение, я этот момент монетизировала. Сейчас ежедневно я получаю 2–3 запроса в директ по поводу рекламы. Предложения очень разные и далеко не всегда подходят для моего аккаунта по разным причинам, поэтому часто приходится отказываться. Я ценю свою аудиторию, и поэтому к выбору того, что рекламирую и рекомендую, стараюсь относиться ответственно. Никогда не буду советовать людям то, чем сама не пользуюсь, в чем не разбираюсь и что не может быть полезным ни для меня, ни для моих подписчиков. Если, к примеру, я советую маску для лица и говорю о хорошем эффекте – значит, так и есть.
– Чтобы аккаунт был популярным, должно сойтись несколько факторов, – добавляет менеджер Ольги. – Во-первых, сам человек должен быть привлекательным для читателей – энергетикой, внешностью или интересными постами. А лучше всем сразу. Во-вторых, вести блог нужно регулярно. Сейчас в интернете избыток информации и много популярных аккаунтов, поэтому увеличивать аудиторию и просмотры сложнее, чем, скажем, 3–4 года назад. Можно на старте влить много средств в рекламу, но, чтобы подписчики остались, опять же, нужно быть интересным. Ну и в-третьих, можно хайпануть на какой-то теме, но тут как повезет.
В целом, хороших аккаунтов с большим количеством подписчиков и с качественной аудиторией, ориентированных на белорусский рынок, очень мало. К примеру, есть девочки, у которых много подписчиков, но среди них в основном турки, арабы, индусы и прочие товарищи, которые для рекламодателей в нашей стране никакой ценности не несут. К Оле потому и обращаются часто, что у нее хорошая ненакрученная аудитория белорусских пользователей.
По словам менеджера Ольги, сейчас заказчики все чаще спрашивают про статистику, проверяют охваты, лайки, просмотры, вовлеченность, комментарии, и среди последних разделяют осознанные отзывы реальных людей и «I love you», «I want you» и просто эмоджи от соответствующих товарищей. Есть блогеры, которые покупают подписчиков, охваты, лайки, но теперь это все можно проверить в определенных сервисах по вовлеченности, накруткам и другим параметрам.