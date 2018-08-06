Как белорусские блогеры зарабатывают в Instagram 2 6.08.2018, 20:49

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Стоимость постов начинается от $120.

Вам кажется, что заработать на Instagram легко? Блогеры так не думают, пишет citydog.by.

Татьяна Кирьянова

фуд-блогер и фуд-фотограф

Татьяна, как и многие, начала вести свой блог в 2012 году, когда Instagram только появился. По словам девушки, на тот момент никто не запаривался по поводу контента или продвижения, а все просто «пробовали» платформу. Позже многие стали накручивать подписчиков, «но я этим не занималась – может и зря, но мне было все равно».

Тема Таниного блога – еда и все, что с ней связано: «Я очень люблю готовить, и мне хотелось где-то эти рецепты собирать. Сначала закидывала все в ЖЖ, потом появился еще и сайт, Instagram. В какой-то момент добавились обзоры заведений. Но я хожу в кафе и рестораны прежде всего потому, что мне самой интересно узнать что-то новое и посмотреть, что открывается в городе. За рубежом тоже хожу в прикольные заведения и пробую стритфуд».

– Цели зарабатывать в Instagram у меня никогда не было. Да, сейчас, когда у меня почти 8 тысяч подписчиков, многие обращаются за рекламой, но я соглашаюсь далеко не на все – пишу только о том, что мне самой нравится. Мне важен мой контент и блог. Люди меня читают, прислушиваются, и я не буду писать про заведение, в которое сама никогда не буду ходить, даже за деньги. Иногда и после нерекламного поста пишут в директ, спрашивают, правда ли там так вкусно. И надо каждому лично подтвердить.

Подробный контент-план Таня не составляет, но всегда заранее продумывает список тем, из которых можно выбрать. Если появляется срочная информация, посты легко меняются местами. Стоимость рекламного поста – от 50 рублей, максимальный заработок в месяц – около 500$.

– Вести блог мне нравится в первую очередь как хобби. У меня есть основная работа, на которой я получаю нормальные деньги, и мне не всегда есть смысл тратить время на рекламные посты за копейки. Многие хотят разместиться по бартеру: например, «а давайте вы проведете у себя конкурс, сделаете пост, а с нас кофе». Мне такое неинтересно. Если предлагают клевый ужин, который мне и самой было бы интересно попробовать, то почему бы и нет. Если обращается доставка еды, то я чаще всего отказываю – сама постоянно готовлю и редко пользуюсь такими услугами.

Иногда заказчик говорит, мол, нам нравится, как вы пишете, сделайте пост в своем стиле и просто упомяните там наш продукт. Ну ок, я делаю, а они говорят: «Плохо». С такими чаще всего договор расторгается, потому что я не буду писать шаблонными фразами, предусмотренными скорее для информационных порталов, а не личного блога.

Не все понимают, сколько блогеру нужно потратить сил и времени, чтобы сделать пост. Многие думают, что ты пришел, кнопочку нажал, пару предложений написал и готово. Но иногда на пост уходит по 4–6 часов – почти целый рабочий день. Тебе нужно куда-то сходить, сделать столько-то фотографий, отобрать их, обработать, написать пост так, чтобы его читали. Я и так почти все свободное время убиваю на блог, так зачем мне работать бесплатно? Я могу и сама для себя сделать бесплатно и не париться. Сейчас я скорее вижу заработок в проведении мастер-классов по фуд-съемке. Мне и самой это в кайф, и людям нравится.

Иван Летохин

фотограф, блогер

Еще один минский блогер, у которого сейчас 13 тысяч подписчиков в Instagram и который предпочел остаться неизвестным, рассказал, что писать нужно только о том, что тебе самому искренне интересно. Не нужно подстраиваться под коммерцию и публиковать у себя в аккаунте все подряд. «Я никогда не наращивал подписчиков, не запускал рекламу – даже не знаю, как это делается. Люди приходили по фоткам, хэштегам, отметкам в других аккаунтах. Им нравится, что и как я пишу – стараюсь преподносить с юмором. Хотя у меня даже контент-плана никогда не было. Могу постить каждый день, а могу неделю ничего не писать, если не хочется. Хотя, если бы больше вкладывался, может, и денег больше было бы».

– Блогерство – не основная статья доходов, но бывают приятные бонусы. Благодаря ЖЖ я много путешествовал – поездок 15, наверное, полностью оплачивал заказчик. Приглашают на мероприятия – чем плохо. Недавно стало популярно присылать блогерам подарки, но тут есть свои нюансы. Я обычно сразу предупреждаю, что не факт, что упомяну бренд у себя. Если подарок хороший, то могу закинуть в сторис. А если это 4 порции мороженого или букет из морковки – то что? Если хотят пост, сразу называю стоимость – от 50 до 100$. В среднем в месяц получается около 500$.

Что касается тем, то людям нравятся посты про отношения, парней и девушек, пикап, свидания – это всегда собирает много лайков и комментариев. Хорошо сохраняются рецепты. Какой-то невероятный фидбэк я получил, когда купил Mac, он мне не понравился, и я честно написал об этом отзыв. Людям же обычно трудно признаться, что они облажались. А когда кто-то осмеливается сказать, все на радостях его поддерживают.

Девушкам в Instagram проще. У меня есть подруга с 2 миллионами подписчиков, которая зарабатывает телом, если можно так сказать. У нее от природы хорошая фигура и она не стесняется выкладывать полуголые фотографии – причем это ее муж придумал. Сейчас она уже сделала себе и грудь, и скулы, и легко рекламирует всякие средства для похудения и прочую ерунду – якобы благодаря им она такая красивая. Ну и пару тысяч долларов в месяц легко имеет!

Ольга Рыбакина

Фотомодель, блогер, финалистка «Мисс Беларусь», мама Евы

Ольга завела свою страницу в Instagram еще в 2012 году – как раз после выхода в финал конкурса «Мисс Беларусь». «Тогда были частые съемки на телевидении, люди меня узнавали и подписывались. Сначала я просто публиковала фотографии и писала какие-то посты, а уже позже поняла, что это за платформа и как с ней работать – и тогда количество подписчиков начало постепенно увеличиваться».

Сейчас у Ольги 75 тысяч подписчиков, и ведением своего аккаунта она убивает трех зайцев одновременно: делает то, что ей нравится, продвигает саму себя как модель и зарабатывает на рекламе. «Я люблю общаться с людьми, делиться полезной информацией, получать советы, и если бы ведение блога не приносило мне удовольствия, я бы им не занималась. Если с его помощью можно рассказать о себе, то почему бы и нет. А если можно еще и заработать, то втройне приятно!».

По словам девушки, лучше всего читаются «детские посты мамской направленности», о жизни и отношениях. «Люблю писать с юмором на злободневные темы. Например, пошутить про мужчин – девчонкам замечательно заходит, все любят высказаться по этому вопросу и обсудить. Вот недавно писала пост о том, что нас, женщин, больше всего раздражает в мужчинах. Было одно удовольствие читать комментарии! А сколько сообщений пришло в директ, сколько скриншотов выложено в сторис! Получила очень хороший фидбэк и приятное общение».

Для ведения Instagram Ольга составляет контент-план, но в зависимости от ситуации может следовать ему не строго. Если ей захочется опубликовать фотографию или поделиться какой-то информацией с подписчиками сию секунду, то она это сделает. Рекламные посты девушка оговаривает со своим менеджером, предпочитая полагаться на мнение профессионала. Стоимость постов у Ольги начинается от 120$, среднемесячный заработок – «выше среднего по Беларуси».

– Многие компании хотят работать по бартеру, но я уже не хочу. Раньше соглашалась, потому что все было ново и интересно, но когда спрос превысил предложение, я этот момент монетизировала. Сейчас ежедневно я получаю 2–3 запроса в директ по поводу рекламы. Предложения очень разные и далеко не всегда подходят для моего аккаунта по разным причинам, поэтому часто приходится отказываться. Я ценю свою аудиторию, и поэтому к выбору того, что рекламирую и рекомендую, стараюсь относиться ответственно. Никогда не буду советовать людям то, чем сама не пользуюсь, в чем не разбираюсь и что не может быть полезным ни для меня, ни для моих подписчиков. Если, к примеру, я советую маску для лица и говорю о хорошем эффекте – значит, так и есть.

– Чтобы аккаунт был популярным, должно сойтись несколько факторов, – добавляет менеджер Ольги. – Во-первых, сам человек должен быть привлекательным для читателей – энергетикой, внешностью или интересными постами. А лучше всем сразу. Во-вторых, вести блог нужно регулярно. Сейчас в интернете избыток информации и много популярных аккаунтов, поэтому увеличивать аудиторию и просмотры сложнее, чем, скажем, 3–4 года назад. Можно на старте влить много средств в рекламу, но, чтобы подписчики остались, опять же, нужно быть интересным. Ну и в-третьих, можно хайпануть на какой-то теме, но тут как повезет.

В целом, хороших аккаунтов с большим количеством подписчиков и с качественной аудиторией, ориентированных на белорусский рынок, очень мало. К примеру, есть девочки, у которых много подписчиков, но среди них в основном турки, арабы, индусы и прочие товарищи, которые для рекламодателей в нашей стране никакой ценности не несут. К Оле потому и обращаются часто, что у нее хорошая ненакрученная аудитория белорусских пользователей.

По словам менеджера Ольги, сейчас заказчики все чаще спрашивают про статистику, проверяют охваты, лайки, просмотры, вовлеченность, комментарии, и среди последних разделяют осознанные отзывы реальных людей и «I love you», «I want you» и просто эмоджи от соответствующих товарищей. Есть блогеры, которые покупают подписчиков, охваты, лайки, но теперь это все можно проверить в определенных сервисах по вовлеченности, накруткам и другим параметрам.