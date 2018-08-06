Лидер лузеров Телеграм-канал «СерпомПо»

6.08.2018, 20:58

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На фото: "Многополярцы" настоящий и прошлый.

Министр Лавров и бывший президент Зимбабве Мугабе

Стремление жить как нормальные страны было заменено путинцами «многополярным миром».

"Многополярный мир" - клише современной российской дипломатии. А что это такое на практике? В последнее время?

Интерес к Западу, желание жить, как на Западе - руководствоваться теми же нормами защиты прав человека, иметь такой же уровень благосостояния и технического развития - вот главная мысль эпохи перестройки в СССР и последующих лет. Что из этого получилось - другой вопрос. Но вектор был таким.

Из всего этого путинская элита оставила как цель - "уровень благосостояния как на Западе". Для себя и своих семей. Соответствующий образу жизни миллиардеров, а все остальное выбросила в помойку.

Стремление жить как нормальные страны было заменено путинцами "многополярным миром" - верхушка будет обогащаться за счет продажи на Запад природных ресурсов, ее семьи будут жить на Западе, как шейхи, а ты - Запад, к нам в Россию не лезь со своими подрывными идеями свободы,демократии и сменяемости власти. Мы с тобой будем "мирно сосуществовать", многополярно соседствовать.

И во внешней политике задули другие ветры.

Трагедия в ЦАР привлекла внимание к одной из новейших особенностей российской внешней политики - желанию возглавить лузеров современного мира.

Куда направляют свои стопы лавровцы? Сирия, Ливия, ЦАР, Судан, Зимбабве, возможно, что Габон. Отличные "партнеры"!

Словно приблатненный подросток, которого не принимают в "хорошем обществе", собирает Россиюшка тех, кто слабее ее, кому можно недорого заплатить за то, чтобы плелись в фарватере ее "многополярности".

И понятно, почему пошли в Африку - больше нигде не нужны, нигде не могут создать хотя бы видимость примера, которому стоит подражать.

Китай - показатель. Кому придет сегодня в голову утверждать, что Китай хоть в чем-то стремится подражать России, хоть в чем-то берет ее как пример для своего общественного развития?

Поэтому, айда, пацаны, в Африку гулять! С Божьей помощью, может статься, сбацаем там какую-нибудь африканскую Антанту против Запада, из бывших колоний с двуглавым орлом на вершине. "Как было с СССР".

Есть, однако большая разница.

СССР - строил коммунизм во всем мире. СССР - был в свое время примером успешной индустриализации для стран "третего мира". СССР вкладывал огромные ресурсы в развитие союзников в "третьем мире".

Сейчас ничего этого нет. Ни примера для остального мира (большого ума для того, чтобы создать "бензиновое государство", не нужно), ни успешной модернизации, ни ресурсов.

Есть другое - как, например, в ЦАР.

Поставить российское государство, включая его дипломатию, на службу каким-то мелким российским жуликам, желающим тащить у народа ЦАР его ресурсы, коррумпируя при этом местную власть.

Вот она - лавровская "многополярность" мира. Другой нет и не будет.

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