Эксперты назвали пять автомобилей с необычным дизайном 4 6.08.2018, 21:13

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Иногда на конвейер попадают очень странные машины.

Эксперты составили ТОП моделей со спорным дизайном, передает avtolubiteli.club.

На 5-м месте разместился SsangYong Rodius. Из-за странного дизайна реализации этой модели были рекордно маленькими. Положение не исправили ни большой интерьер, ни неплохая техническая оснащенность. 4-е место занял Чери QQ6, который в техническом плане не отличается от Деу Матиз. У автомобиля доработали дизайн, но это не пошло ей на пользу. Тем не менее в Украине до сих пор часто встречаются такие автомобили.

На 3-м месте разместился хэтчбек AMC Gremlin, о внешности которого спорят до сих пор. Некоторые эту модель называют диспропорциональной и сравнивают с холодильником. При этом продажи машины нельзя считать провальными во многом благодаря маленькой цене.

Французский Citroen 2CV разместился на 2-м месте. Несмотря на странную внешность, авто снискало популярность и производилось довольно долго.

1-е место занял Fiat Multipla, что немного похож на построенным на той же архитектуре соплатформенный Fiat Bravo. При этом Multipla выглядит, как 2 объединенных воедино авто.