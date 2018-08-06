США готовят новый удар по госбанкам РФ 3 6.08.2018, 21:19

2,721

Американские сенаторы подготовили мощный удар по российской банковской системе.

Вместе с санкциями против российского госдолга, которые сулят России бегство иностранных инвесторов и обвал рубля, американские сенаторы подготовили мощный удар по российской банковской системе, передает finanz.ru.

Практически не замеченное положение в проекте закона о расширении санкционного режима предполагает новые жесткие ограничения в отношении крупнейших госбанков РФ.

Именно оно может обернуться для российской экономики более ощутимым ущербом, чем встревоживший инвесторов призыв ограничить вложения в гособлигации, предупреждает Barclays.

"Самый резкий вариант санкций в отношении транзакций с российскими банками, в рамках которого под санкции подпали бы все госбанки, имел бы существенные последствия для всей российской экономики, что могло бы быть даже более болезненным, чем меры в отношении суверенного долга", - говорит экономист Barclays Capital в Лондоне Лиза Ермоленко.

Как сообщает Bloomberg, в одном из положений американского законопроекта предлагается "запретить все операции со всем имуществом или долями в имуществе одной или нескольких российских финансовых организаций".

Среди них названы Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк и Россельхозбанк, занимающие первые четыре места по размеру активов в банковской системе РФ.

Те же санкции предлагается распространить на Промсвязьбанк, национализированный в декабре прошлого года и превращенный в банк для обслуживания гособоронзаказа.

В списке также фигурирует Банк Москвы, который был объединен с ВТБ в 2016 году, и Внешэкономбанк - госкорпорация развития, с помощью которой Кремль рассчитывает финансировать новые мегастройки, включенные в майский указ Владимира Путина об ускорении экономики.

"На данный момент эти предложения носят очень широкий характер и, скорее всего, должны быть уточнены, учитывая потенциальные последствия", - рассуждает Ермоленко.

Тем не менее "документ явно свидетельствует о твердом намерении пойти дальше, чем прежде, чтобы нанести урон России", добавляет она.

Цель проекта состоит в том, чтобы "вводить сокрушительные санкции и другие меры в отношении путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральный процесс США", не остановит кибератаки и не откажется от участия РФ в делах Украины, заявил республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм на прошлой неделе.

Сенатор-демократ от Нью-Джерси Боб Менендес сказал, что новая инициатива является "следующим шагом в закручивании гаек в отношении Кремля" с тем, чтобы Путин понял, что "США больше не будут мириться с его поведением".

Тот факт, что демократы и республиканцы в конгрессе выступают "в унисон", сигнализирует, что новый законопроект с большой вероятностью будет принят, говорит стратег Danske Bank Владимир Миклашевский.

"Рынок почти на 100 процентов уверен, что санкции против российского госдолга - это вопрос ближайших месяцев", - отмечает он.