Социальная пирамида российской деспотии Игорь Эйдман

6.08.2018, 22:58

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Игорь Эйдман

В РФ крупнейшие сырьевые корпорации и банки де-факто принадлежат лично Путину.

В восточных деспотиях вся земля (основное тогдашнее средство производства) принадлежала правителю. В России крупнейшие сырьевые корпорации и банки: Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, ВТБ де факто тоже принадлежат лично президенту Путину. Он назначает в эти компании высший менеджмент, за ним последнее слово в принятии стратегических решений. Он же фактически распоряжается собственностью и доходами этих корпораций, может вывести из оборота для своих нужд любую сумму, что периодически и делает через свои «кошельки» (типа небезызвестного Ролдугина).

Все жители страны - вассалы, подданные правителя. Вне зависимости от социального статуса они должны служить своему сюзерену. Рабочие качают нефть и газ, обогощая правителя и его слуг. Учителя обязаны воспитывать новое поколение в духе «патриотизма», то есть преданности президенту. Олигархи платят дань первому лицу и его окружению, выполняют их деликатные поручения, например, подкупают иностранных политиков. Диссиденты, не желающий служить режиму, вытесняются из страны или маргинализируются.

На втором этаже пирамиды - ближний круг правителя. Его можно назвать верхушкой опричнины. Костяк - сотрудники (в т.ч. «бывшие») спецслужб. Они лично преданы первому лицу, связанны с ним годами службы. Они контролируют работу правительства, представляют интересы президента в бизнесе, в том числе в руководстве крупных компаний, обслуживают гос. заказы, крышуют олигархат и криминальный бизнес, вплоть до контрабанды кокаина. Среди них Сечин, Патрушев, Миллер, Шойгу, Ротенберги, Тимченко, Бортников и т.д. В этой же компании на положении путинской шестерки - потешный премьер Медведев.

На следующем этаже - олигархи, прямо не связанные с чекистским кругом и в основном поднявшиеся еще при Ельцине. Их можно сравнить с земскими боярами времен Ивана Грозного. Они богаче многих опричников, но полностью зависимы и платят им дань. Гарант их существования - президент. Хотя он периодически бросает на съедение впавших в немилость бояр (от Березовского и Ходорковского до братьев Магомедовых), большинство из них находится под его личным покровительством (Абрамович, Авен, Аликперов и далее по списку Форбс). Если бы не эта крыша опричники давно бы захватили активы земских.

Далее - опричные дружины: спецслужбы, судьи, прокуроры, руководство полиции, армейские чины.

Ниже - статские чиновники, которые, как и олигархи, находятся в полной зависимости от опричников и платят им дань. Ближний опричный круг крышует губернаторов, мэров, министров и т.д. Когда чиновник теряет это покровительство, опричники как голодные псы набрасываются на него, отбирают его активы, а самого сажают в тюрьму.

На следующем этаже - шуты, развлекающие правителя и дурачащие его подданных. Это звезды эстрады, телевидения, всякие раскрученные актеры, журналисты, политологи, попы и т.д. Большинство из них связаны с опричниками, в том числе по бизнесу.

Еще ниже - квалифицированные рабы умственного труда, креативный класс крупных городов. Они работают на опричников и земских бояр, помогая им впаривать населению товары, кредиты, услуги, (дез)информацию. Они же лечат правящую верхушку, учат ее детей, проектируют для нее дома и т.д.

Рядом — мелкие госслужащие на подхвате у опричных заправил.

Затем идут ценные рабы - работники ресурсодобывающих отраслей, качающие для хозяев страны валютную выручку.

Ниже стоят обычные рабы — рядовая интеллигенция (большинство врачей, учителей), рабочие и крестьяне.

Еще ниже — нищие, включая большинство пенсионеров, инвалидов, безработных. Власти подают им на бедность гроши и те периодически пытаются забрать.

Игорь Эйдман, Facebook