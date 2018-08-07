Дроны над президентом: реальная атака или шоу популиста? 11 7.08.2018, 7:59

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ФОТО: REUTERS / HANDOUT

Что на самом деле произошло в Каракасе.

4 августа во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро на военном параде в Каракасе в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии взорвался беспилотный летательный аппарат. Власти назвали это покушением на жизнь главы государства. Так ли это было на самом деле, почему произошло и что за этим последует - в обзоре LIGA.net.

Впервые Мадуро возглавил Венесуэлу в 2013 году, сменив на президентском посту умершего от рака Уго Чавеса. То есть силы, которые поддерживали Чавеса, вновь пришли к власти в лице Мадуро – бывшего водителя автобуса, который так и не окончил школу.

В мае 2018 года действующий глава Венесуэлы был переизбран на второй срок. Оппозиция выборы проигнорировала, называя "легитимацией диктатуры". Переизбрание Мадуро не признал ряд государств, в частности, США и страны ЕС из-за многочисленных нарушений.

Результаты выборов и глубокий экономический кризис в стране спровоцировали массовые протесты, участники которых винят Мадуро в игнорировании законов, давлении на оппозицию и экономических проблемах государства.

фото: venezuelanalysis.com

Ни первому, ни второму пришествию сторонников Уго Чавеса, несмотря на левые лозунги и популизм, не удалось изменить систему "сидения на сырьевой игле".

По данным управления министерства энергетики США, Венесуэла располагает наибольшими разведанными запасами нефти в мире, 95% венесуэльского экспорта – это нефть. Однако, в феврале 2018-го годовая инфляция в стране превысила 6 000%.

Экономический коллапс затронул госкомпании, в частности, нефтяную отрасль, однако местное правительство не пускает гуманитарную помощь и международные миссии.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ

5 августа 2018 года в столице Венесуэлы в непосредственной близости от выступающего на сцене Мадуро взорвался беспилотный летательный аппарат.

Каракас утверждает, что дронов было два - один из них удалось нейтрализовать в воздухе, а второй упал на землю. Как пишет El Nacional, именно в результате второго взрыва пострадали семь человек, трое из которых в тяжелом состоянии. По данным МВД, каждый дрон нес взрывчатку C4 весом около 1 кг.

Фото: twitter/nicolasmaduro

Оппозиция обвиняет власть в том, что дроны принадлежали военным и что их сбили после того, как те вышли из-под контроля.

Неизвестная ранее группировка "Фланелевые солдаты" (или "Солдаты в футболках", "Soldados de Franela", - ред.) в своем Twitter утверждает, что именно она организовала взрыв и готова повторить попытку убийства Мадуро. Подтверждений существования организации, как и обоснований ее заявления, нет.

Фото: twitter/nicolasmaduro

Мадуро не пострадал. Он назвал произошедшее покушением и обвинил правые силы Колумбии во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом. На чем основаны обвинения тоже не известно.

Правительство Колумбии назвало такие заявления "абсурдными". Кроме того, Мадуро призвал США искать виновных и во Флориде, где проживает немало венесуэльцев, несогласных с политикой официального Каракаса.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Мнения о произошедшем и последствиях разнятся. Запад уверен, что Мадуро использует ЧП для того, чтобы еще больше "закрутить гайки" инакомыслящим.

В подтверждение этой версии венесуэльское МВД уже заявило, что по делу о "покушении" задержаны шесть подозреваемых. Известно, что один из них был арестован в 2017 году за нападение на военную базу в ходе массовых протестов против правительства Мадуро, а второй – в 2014-м за участие в антиправительственных митингах, вызванных дефицитом продуктов и предметов первой необходимости. Также задержаны 11 журналистов, в том числе иностранных.

РосСМИ активно тиражируют версию о том, что за "попыткой убийства" Мадуро стоят американские спецслужбы. Так, например, автор книги "Уго Чавес" Константин Сапожников в интервью пропагандистскому Sputnik заявил, что происшествие 4 августа является подготовкой к свержению правительства Мадуро, "поскольку все экономические блокады привели к нулю".

фото: kremlin.ru

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в Вене сократить добычу нефти с начала 2017 года. Сделка продлевалась дважды и последний раз - до конца 2018 года. Каракас "жизненно" заинтересован в продлении на длительный срок соглашения ОПЕК+ и ведет об этом переговоры с Москвой.

Поскольку нефть дает более половины доходов венесуэльского бюджета, согласно данным Международного валютного фонда, Венесуэла достигнет инфляции в 1 000 000% уже к концу этого года, обвалив экономику на 18%.

Учитывая нынешнюю ситуацию и голодные бунты, может ли это действительно привести к попытке свержения Николаса Мадуро?

Если субботнее проиcшествие действительно было покушением на Мадуро, то уже не первым. Офицер полиции Оскар Перес в 2017 году угнал вертолет и попытался обстрелять правительственные здания в знак протеста против "диктаторской политики". Силы безопасности его убили.