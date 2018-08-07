Из-за санкций США Иран окажется «на грани выживания» 2 7.08.2018, 7:33

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Экономический эффект, как и от санкций против РФ, будет сокрушительным.

Новые санкции Вашингтона ставят экономику Ирана «на грань выживания». Так, американский экономист Стив Хэнке в понедельник, 6 августа, в интервью немецкому изданию Die Welt (перевод – dw.com) оценил возможные последствия новых шагов Белого дома против Тегерана. С ним в целом согласны эксперты немецкой организации Germany Trade&Invest (GTAI), спрогнозировавшие народному хозяйству Ирана скорую экономическую рецессию.

Именно таков, с небольшими различиями, лейтмотив комментариев большинства экономистов в Европе и США в понедельник: новые санкции США нанесут Ирану очень существенный ущерб.

Суть новых санкций Вашингтона

Введение санкций против Ирана — а точнее, возобновление действовавшего ранее режима санкций — стало неизбежным после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году. Выход из соглашения, помимо большого военного и геополитического значения, как раз и предполагал восстановление режима экономических санкций.

Время возобновления санкций — 0 часов 0 минут по вашингтонскому времени в ночь с 6 на 7 августа. Тегерану будет перекрыт доступ к приобретению американской валюты, а также к торговле золотом и другими драгоценными металлами. Прекращена должна быть и торговля с иранскими контрагентами алюминием, сталью, графитом, углем и рядом компьютерных программ для промышленных предприятий. Спустя 90 дней, в ночь с 4 на 5 ноября, ограничения распространятся на экспорт иранской нефти. Объявленная цель Вашингтона — отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков с целью остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Как работают санкции против Тегерана?

Санкции США касаются не только собственно иранских компаний, но и иностранных фирм, ведущих бизнес с Ираном. При этом речь не только о планируемых сделках. Как пояснял ранее замглавы Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер, санкционная законодательная база в США «не подразумевает сохранения заключенных ранее контрактов». Это означает, что даже начатые до введения санкций проекты не могут быть продолжены и с момента вступления штрафных мер в силу должны быть остановлены в течение не более 180 дней.

На компании, нарушающие санкционный режим, будут наложены штрафы, причем именно на их деятельность в США, а их американские бизнес-партнеры будут вынуждены расторгнуть с ними деловые отношения. Тот факт, что, скажем, европейские компании будут при этом строго соблюдать европейские законы, никоим образом не оправдывает их с точки зрения Вашингтона, который может наказать европейцев — минуя сложное международное торговое и коммерческое право — через воздействие на их бизнес-интересы в Америке.

По сути, предприятия оказываются перед коммерческим выбором, какой рынок сбыта — американский или иранский — им важнее. С учетом того, что США являются главным внешнеторговым партнером значительного числа государств, выбор большинства фирм представляется очевидным.

Тегерану перекроют финансовые потоки

Но даже те фирмы, которые не имеют бизнеса в США и не опасаются его потери, едва ли смогут обойти санкции. Главное препятствие в том, что банки не готовы вести денежные расчеты с Ираном. Как уточнил в интервью эксперт Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер, «даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране», — указал Трайер.

По его словам, если в ближайшее время решение не будет найдено, можно ожидать полного прекращения экспорта в Иран и окончательного ухода из этой страны немецких компаний. Поэтому в понедельник, 6 августа, руководство DIHK обратилось к федеральному правительству Германии и к Еврокомиссии с призывом вмешаться и способствовать функционированию финансовых расчетов с иранскими предприятиями.

Самолеты для Ирана

В исчезающих шансах на сохранение бизнеса с Ираном ничего не меняет и прилет 5 августа в Иран 5 самолетов французско-итальянского производителя ATR. Поставка этих машин была согласована еще ранее и осуществлена европейцами за день до возобновления санкций. При этом контракт предусматривает продажу иранской государственной авиакомпании 20 самолетов, и как стороны будут дальше исполнять свои обязательства по документу, пока непонятно.

В целом, эксперты ожидают, что другие европейские компании последуют за своими немецкими коллегами и будут вынуждены постепенно сворачивать деловую активность в Иране. Как рассказывал в интервью DW сотрудник германского общества внешней политики (DGAP) Хеннинг Рике, «американцы создали ситуацию, в которой фактически никто не может вести нормальный бизнес с Ираном — кроме России и Китая с их госконцернами, которые, вероятно, смогут найти решение и проблемы с банковскими переводами». «У ЕС шансов на это мало», — отметил эксперт.