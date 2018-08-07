Михаил Пастухов: Перемены не за горами, народ заменит 100% судей 9 7.08.2018, 8:10

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Михаил Пастухов

После смены власти в Беларуси будет проведена судебная реформа.

В течение правления Лукашенко оппоненты действующей власти, а также правозащитники и общественные активисты почти всегда становятся жертвами судебного произвола.

Люди в черных судейских мантиях в отношении них работают сразу с обвинительным уклоном, сообщает racyja.com.

Бывший судья Конституционного суда, доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов уверен, что изменения не за горами. Все прогнило, говорит профессор Пастухов: «Все пришло в полную негодность. Должны быть другие суды, избранные народом, а не назначенные сверху. Это моя цель. В Беларуси при смене власти обязательна судебная реформа».

Нынешние судьи с «послужным списком», согласно мнению Михаила Пастухова, должны понести заслуженное наказание. «Судьями нужно назначить честных юристов: 100% кадрового состава просто изменится. Если будут претензии к каким-то из судей, то, безусловно, они понесут заслуженное наказание. А остальные, скорее всего, пойдут в утиль, получив среднюю пенсию. Желание Европы за свой счет передать нашим нынешним белорусским судьям, прокурорам и следователям европейские ценности и стандарты терпит поражение, как показывает практика, особенно в отношении оппонентов власти», - считает Михаил Пастухов.