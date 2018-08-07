Григорий Распутин нашего времени 1 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

7.08.2018, 8:29

2,796

МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

Такой тип отношений в Кремле может привести Россию к непредсказуемым последствиям.

Мы знаем, какую должность занимает Сечин. Понятно, что он ближайший друг Путина. И если он наломает дров, с ним ничего не будет. Но хотя бы мы будем понимать, что, например, Роснефть кирдыкнулась из-за Сечина.

Как ты знаешь, самые жесткие санкции – новые, которые будут – они будут за вмешательство российских троллей. Это уже даже не тролли, это уже такая спецоперация по дезорганизации Запада – блистательная, хорошо разработанная и прекрасно выполняемая, прекрасно финансируемая. Кто ответственен за эту операцию, кто ответственен, например, за то, что Россия сейчас – если они примут последние санкции, где запрещено западным компаниям работать с российским госдолгом.

Если это произойдет, если в России станет хуже и хуже, и совсем плохо – кто за это ответственен, как фамилия этого человека? Путин? Ну, наверное, придется думать на Путина, потому что Пригожин для нас никто, мы даже не знаем, реальный ли это человек. А может, он умер, может его нет, может, это миф? Вот это, мне кажется, невероятная вещь.

Когда Павловский говорит о том, что государства, по сути, не существует – оно никем не управляется, что нет правительства, — вот никем не управляется Россия. Есть сигналы, идущие от Путина, и такие люди как Сечин, а больше Пригожин, которые ловят вот эти лучи, вот эти потребности, которые идут сверху и начинают делать гигантскую работу по этому поводу.

А кто страдает? Пригожин? Мы даже не знаем, каков его статус, сколько у него денег, платит ли он налоги. Вообще, кто это? Это Гришка Распутин сегодняшнего времени, вот и все.

Я не хотел бы, чтобы он закончил как Гришка Распутин, потому что Путин все-таки не Николай, хотя уже почти Николай. В общем, ничего хорошего в этом нет.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»