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SpaceX выводит на орбиту массивный спутник: онлайн-трансляция

  • 7.08.2018, 8:49
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Символические цвета проекта – белый и красный.

Сегодня, 7 августа в 08:18 утра по минскому времени, с площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида стартует ракета-носитель Falcon 9 американской частной компании SpaceX Илона Маска, которая выведет на орбиту телекоммуникационный спутник для оператора PT Telkomunikasi из Индонезии.

Если позволит погода и техника, запуск состоится точно в 08:18. При возникновении трудностей у SpaceX будет два часа стартового окна, чтобы все-таки осуществить старт.

Спутник в прямом эфире отстыкуют от второй ступени и разместят на орбите примерно через 32 минуты после старта.

На этой ракете будет использована маршевая ступень Block 5 (B1046.2), которая 11 мая в дебютном полете этой модификации вывела на орбиту 3,6-тонный бангладешский спутник Bangabandhu-1.

Ее планируют мягко посадить на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане примерно в 600 км от места старта. Размеры платформы, которую сделали из баржи, — 91х52 м с шестиметровым бортом. OCISLY - беспилотная площадка, она способна выдерживать заданную позицию с погрешностью до 3 м даже во время шторма. 2 августа OCISLY отплыла к месту назначения из порта Канаверал.

Миссия носит название Merah Putih. На индонезийском языке мерах путих — "красно-белый"; это цвета флага страны.

Спутник Telkom-4, который заменит в космосе почти двадцатилетний Telkom-1, разработан и собран в калифорнийском Пало-Альто на мощностях компании SSL. Его вес — около 5800 кг, а ожидаемый период работы — 15 лет. Аппарат "повесят" на геостационарной орбите над 108-м меридианом (градусом восточной долготы), откуда он обеспечит интернет- и телефонную связь для Индонезии, Индии и других регионов Юго-Восточной Азии.

Старт миссии Merah Putih переносили со 2 августа на 4-е, а затем — на 7-е.

Так посадка ускорителя выглядит в небольшой шторм:

Falcon 9 Block 5 — финальная версия коммерческой ракеты SpaceX, которую компания не намерена кардинально дорабатывать. Главные отличия ее от предыдущей версии заключаются в усиленном двигателе, модернизированных посадочных стойках, титановых рулях высоты, более стойком термопокрытии и других новшествах.

Важнейшее достоинство F9B5 — повышенная многоразовость, что дает возможность удешевить стоимость одного запуска. Маршевые ступени переходной версии ракеты (Block 4) повторно использовали только по разу. При этом аналогичную ступень Block 5 можно будет запускать без необходимости серьезного "техосмотра", а лишь с повторной заправкой, до 10 раз. В компании утверждают, что новая ступень с ремонтами и заменой изношенных компонентов может стартовать до 100 раз. Кроме того, отныне двигатель не приваривается к несущей конструкции, а крепится к ней болтами.

Высота ракеты — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр новосого обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Это первая модификация Falcon 9, которая полностью соответствует критерям для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon (или Dragon-2) в компании будут использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю. По требованиям NASA, приспособленную для пилотируемых полетов ракету можно использовать по назначению после семи успешных беспилотных запусков.


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