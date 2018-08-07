Работник «Белшины»: Лукашенко стал оппозицией народу 5 7.08.2018, 9:10

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Фото: tut.by

Против диктатора выступают даже бывшие его электоратом пенсионеры.

В прошлую пятницу вице-премьер Владимир Семашко обсудил с руководством ОАО «Белшина» пути выхода из сложной финансовой ситуации. Напомним, по итогам 2017 года чистый убыток «Белшины» вырос в 65 раз — до 274 млн рублей (около 135 млн долларов).

«Салідарнасць» расспросила лидера первичной организации Независимого профсоюза работников «Белшины» Сергея Гурло о том, как сегодня выживает предприятие.

Месяц назад на ОАО назначили нового генерального директора – Владимира Карпяка.

— Коллеги говорили, что из четырех заводов «Белшины» только завод массовых шин нормально работал — и то не на полную мощность. Не знаю, с чем это связано: сырья не хватает или продать продукцию не могут. Говорят, убытки сильные были. Бывшее руководство так доуправлялось… Рабочие говорят, что надо ставить во главе предприятия специалистов. А кто у нас их назначает? Григорьевич. Все наша экономика такая, что кого ни поставь, какие задачи ни устанавливай, никто ее не вытянет.

Поставили нового директора Карпяка. Когда-то он в моем цеху работал энергетиком. Потом был главным инженером завода массовых шин, депутатом парламента, помощником Лукашенко. После его назначения ему поставили задачу — сделать предприятие флагманом.

Руководство обратилось к рабочим, предложив в очередной раз пояса затянуть. Некоторые пункты колдоговора приостанавливаются до лучших времен. Например, работнику, достигшему пенсионного возраста и отработавшему на предприятии не менее 25 лет, выплачивали пять средних зарплат, тем, кто получал льготную пенсию, — три средние зарплаты. Мамам троих детей предоставляли дополнительный выходной день в неделю с сохранением зарплаты. С 1 сентября рабочие этого лишаются. На оздоровление к отпуску добавляли 75-100 процентов тарифа – этот пункт отменяют с 1 января.

Сергей Гурло высказался и о последствиях сокращений:

— Посокращали технологических работников — всех, кого можно. Если работы мало, кажется, лишние рабочие есть, а работы немного подвалит — все, запарка, работать некому. А если кто в отпуск пошел, заболел — вообще проблема.

По мнению собеседника, зарплаты на «Белшине» на фоне других бобруйских предприятий («они все лежат») выглядят высокими. Размера средней зарплаты в ОАО профсоюзный лидер не знает.

— Они могут такую среднюю зарплату написать… Коллеги из Новополоцка говорили, что на «Полимире», «Нафтане» средняя зарплата 1600 рублей. Где вы такие зарплаты видели?

В районе тысячи рублей на «Белшине» получают те, у кого такая же специальность, как у меня. (Сергей Гурло работает вулканизаторщиком автопокрышек на заводе массовых шин – прим. «С»).

Есть и по 300-400 рублей зарплаты – зависит от специальности. Сколько платят руководству, я не знаю. Средняя зарплата по предприятию, может, и получится 500 долларов.

Сергей Гурло объясняет, почему модернизация и бюджетные вливания не помогли спасти «Белшину».

— Никто нашу экономику не спасет, пока Лукашенко у власти, пока будут эти директивы, указания, нагоняи, вливания, будем деградировать. Мы и так уже деградируем во всех сферах жизни.

Профсоюзный лидер отмечает, что глава государства проводил отличную от России экономическую политику.

— В конце 90-х там закрылись все градообразующие предприятия. У наших людей осталась работа, не было шока — это плюс. Но надо было постепенно или частнику продавать, или модернизацию делать.

Сергей Гурло говорит, что модернизация на «Белшине» не завершилась до сих пор.

— Для нас новое оборудование было революционным, конечно, и легче работать, и качество выше, и людей не надо столько задействовать.

Собеседник приводит в пример западные страны, где регулярно проводят замену оборудования на более новое.

— Что может спасти предприятие? Нужна радикальная смена курса, — рассуждает Сергей Гурло. — Когда в борделе убытки, бесполезно переставлять кровати, надо девочек менять — как в анекдоте. Взять премьер-министров — разве они специалисты? Рабочие говорят, что перестали смотреть телевизор. С Лукашенко раньше еще посмеяться, постебаться могли. Как он пальцем машет чиновникам, а те головы уткнут. Сейчас противно смотреть.

Сейчас и пенсионеры перестали его поддерживать. Собрался в баню, зашел в автобус, встретил знакомого. С иронией начали хвалить Лукашенко. Женщина пожилая с палочкой как понесла на нас: «Да он с безработных налоги хочет брать!» Раньше ее одногодки говорили, что он им пенсию платит. Помните, как много пенсионеров приходило на марши нетунеядцев. В оппозиции к народу уже только Лукашенко, а не народ к нему.