США возобновили санкции в отношении Ирана 7.08.2018, 9:23

Вступили в силу штрафные меры Вашингтона против финансовой системы и нескольких секторов экономики.

США во вторник, 7 августа, возобновили санкции в отношении Ирана, приостановленные в 2015 году в рамках соглашения по атомной программе Тегерана, сообщает dw.com.

В соответствующем указе, который президент США Дональд Трамп подписал накануне, отмечается, что штрафные меры вводятся снова, чтобы оказать экономическое давление на иранский режим, от которого исходит "целый ряд угроз", в частности, разработка и распространение ядерного и других видов вооружений, поддержка террористически группировок и "злонамеренные действия" Корпуса стражей исламской революции.

Возобновление санкционного режима проходит в два этапа. Так, 7 августа снова вступили в силу штрафные меры в отношении автомобильного сектора Ирана, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также иранской валюты риал. В частности, запрещаются продажа и поставка в Иран продукции и услуг, связанных с иранских автопромом, а также финансовые операции с риалом.

Через три месяца, 5 ноября, Вашингтон возобновит действие штрафных мер в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе операций, связанных с нефтегазовой промышленностью, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком. В частности, будут запрещены сделки с Национальной иранской нефтяной компанией и ее иранской "дочкой" Naftiran Intertrade.

ЕС защитит европейские компании от санкций

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Евросоюз выступает против возобновления американских санкций против Ирана и объявил о вступлении в силу 7 августа закона, предоставляющего европейским компаниями защиту от них.