Активист из Бреста: Мы добьемся полноценного массового митинга 2 7.08.2018, 9:31

Фото: svaboda.org

Брестчане используют бескомпромиссную тактику против «союза» властей и строителей аккумуляторного завода.

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом очередной раз подали заявки на проведение трех митингов протеста.

Об этом сообщил racyja.com местный правозащитник Роман Кисляк: «На 12, 17 и 19 августа. Будем подавать и дальше. Если власти и дальше будут нам отказывать, то будут очевидно их нечестное поведение. И я думаю, что рано или поздно, но мы добьемся того, чтобы мы могли провести полноценный массовый митинг».

Заявки на проведение митингов противников строительства аккумуляторного завода чаще не удовлетворяют. Единственный раз, когда мероприятие было разрешено, - это акция «Брестчанки против свинца», которая состоялась в конце апреля в Парке воинов-интернационалистов. На митинг тогда собралось около 3000 человек.