Пик турсезона: как сэкономить на отдыхе в августе 3 7.08.2018, 10:18

Эксперт рассказал про несколько способов.

В обществе уже давно сложилось мнение, что август является самым дорогим месяцем для любителей моря, солнца и путешествий. Однако на отдыхе можно существенно сэкономить, если покупать путевки на последний месяц лета заранее – в феврале или в марте по акциям, рассказал mir24.tv генеральный директор компании «VIP-Service» Дмитрий Горин.

Еще одним способом сделать августовский отпуск бюджетным является покупка пакетных туров. Перелеты в рамках организованной тур-поездки получаются на 30% дешевле, особенно на пляжные направления. В этот месяц цены повышаются, зачастую, на регулярные рейсы, так как активный спрос порождает более высокие цены. А в туристических пакетах это нивелируется.

Существуют предложения по многим странам от отелей, которые проектируют цены для «высокого сезона», «межсезонья» и «низкого сезона». Получается, что самые экономичные путешествия можно запланировать в период «бархатного сезона». Для осенних поездок лучшими считаются ноябрь и декабрь, а если говорить о зиме, то это февраль и март.

Кроме того, количество денег, потраченных на отпуск, зависит от категории гостиницы. В среднем, бюджетные варианты начинаются от $390 на человека вместе с проживанием, перелетом и питанием, как правило, по системе «все включено». Можно забронировать отель средней категории. Чем выше звездность отеля, тем выше, конечно же, цена. В любом случае, если смотреть на рейтинг по ценовым предпочтениям, то цена начинается от $780 на двоих на семь дней с перелетом.