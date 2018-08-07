Тадеуш Кондрусевич: Кто и почему дал разрешение на строительство в Куропатах? 4 7.08.2018, 10:59

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Глава католической церкви Беларуси высказался насчет скандального ресторана в урочище.

Вечером 6 августа, когда Католическая церковь отмечает праздник Преображения Господня, архиепископ Тадеуш Кондрусевич служил св. мессу в минском архикафедральном cоборе Пресвятой Девы Марии, пишет catholic.by.

В проповеди он сосредоточился на значении праздника Преображения в жизни христианина и обратил внимание на некоторые актуальные проблемы белорусского общества. В частности - строительство скандального ресторана в урочище Куропаты:

- В последние месяцы самой первой новостью в нашей стране является проблема ресторана "Поедем поедим", расположенного рядом с Голгофой нашего народа - урочищем Куропаты. Как такое могло случиться? Кто и почему дал разрешение? Где этические нормы поведения? Почему рядом с местом геноцида нашего народа построили место для развлечений?

Или адекватный человек пойдет туда, будет ли там веселиться, глядя через окно на место ужасной мученической смерти наших предков?

А может, совесть тех, кто давал разрешение, кто строил и кто туда идет, спит? .. Похоже, что стремление к наживе любой ценой становится большим, нежели уважение к местам захоронения умерших, тем более невинно погибших.

В Куропатах нужен мемориал - место молитвы и размышления над тем, что может сделать отсутствие любви к ближнему, чтобы подобное никогда больше не повторилось, а не развлекательные центры.

Поднятые выше проблемы нашего общества и ресторан "Поедем поедим" - это "лакмусовая бумажка" морального состояния нашего общества, которое требует прежде всего духовных перемен.