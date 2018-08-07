Эксперты рассказали о продуктах, которые помогут сохранить молодость кожи 7.08.2018, 11:26

На состояние кожи всерьез сказываются не только внешние факторы, но и то, что мы едим.

Питание крайне важно для человека, который следит за своим здоровьем. Особенно на это стоит обращать вниманием представительницам женского пола, так как благодаря различным блюдам можно добиться идеальной кожи. О том, что можно такого съесть, чтобы это благотворно сказалось на коже, рассказали эксперты, сообщает healthinfo.ua.

Полезные для кожи продукты

Авокадо

У этого овоща очень питательный состав: авокадо содержит витамины A, D, E и К. Также в нём имеются много калия, хлора, йода, железа и других необходимых людям элементам. Этот овощ крайне полезен для состояния кожи волос. Можно не только потреблять его в качестве пищи, но и готовить на его основе маски, которые помогут обрести гладкость кожи.

Киви

Этот фрукт входит в основу многих кремов, лосьонов, спреев и других косметических средств. И ведь не зря, потому что киви богат витамином С. Также в нём содержится огромное количество витаминов групп В, Е и А, а также магния, натрия, железа, минеральных солей калия, фосфора и кальция.

Необходимо потреблять в пищу киви как можно чаще. Также можно готовить маски и скрабы на его основе. Это поможет обрести красоту кожи лица, шеи и груди. Для этого тщательно смешайте измельчённый киви с двумя ложками йогурта, несколькими каплями миндального масла, мёда и морской солью. Такой микс можно втирать в кожу, а через 10 минут смывать тёплой водой.

Кисломолочные продукты

Красота кожи напрямую связана со здоровьем кишечника. Поэтому за его состоянием нужно тщательно следить. А помочь в этом могут кисломолочные продукты. В них содержатся полезные вещества, способные благотворно сказаться на работе кишечника, да и вообще всего ЖКТ.

Мясо

В мясе содержится куриный белок. Его положительное свойство заключается в том, что он благотворно сказывается общем состоянии кожи и участвует в регенеративных процессах. Так, полезно потреблять говядину, в которой много цинка и витамина В2. Этот вид мяса поможет предотвратить образование морщин, язвочек на коже и трещин.

Тимьян

Травы тоже отлично влияют на красоту кожи. Тимьян, например, обладает тонизирующим эффектом. Также он содержит дезинфицирующие вещества. Поэтому отвары из этой травы можно использовать в качестве тоника для кожи лица. Кроме того, рекомендуется пить чай из этого вида травы, так как он будет производить на организм тонизирующий и омолаживающий эффект, а также поможет бороться с различными инфекциями и вирусами.

Морепродукты

В морепродуктах и рыбе содержатся полезные омега-3 жирные кислоты. Они способны защитить клеточные мембраны, а также улучшить эластичность и кровоснабжение кожи. Особенно полезно человеку, который заботится о красоте кожи, есть скумбрию, сардины, сельдь, лосось и тунец.

Брокколи

В этом овоще много антиоксидантов, которые препятствуют старению кожи и повышают её упругость. Поэтому следует каждой девушке включить брокколи в свой рацион, чтобы добиться потрясающего эффекта.

Морковь

Морковь является источником витамина А и каротиноидов. Именно это позволит улучшить качество кожи. Дело в том, что Диетологи утверждают, что следует регулярно пить морковный сок. Благодаря этому можно добиться идеального цвета кожи.

Лимоны

В лимоне, как широко известно, содержится много витамина С. Благодаря его регулярному потреблению можно добиться гладкости кожи, а также избавиться от пигментных пятен и потемнений.

Зелёный чай

О пользе зелёного чая слагают легенды. Действительно, он может очень помочь оздоровиться. Но также он полезен и для кожи. Дело в том, что в данном напитке содержатся антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Это позволяет препятствовать преждевременному старению кожи.

Орехи

Орехи очень полезны для кожи за счёт содержания в них витамина Е. Особенно им богаты миндаль, фундук, кедровые орешки. Данный витамин позволяет защитить кожу от повреждения из-за оксидативного стресса и способствует здоровому обновлению кожи.

Растительные масла

Опять-таки эти продукты очень полезны для кожи, так как в нём много витамина Е. Особенно этим элементом богаты подсолнечное и кукурузное масла.

Вода

Чистая жидкость очень полезна для кожи, так как придаёт ей эластичность. Даже при небольшой дефицит воды может иссушить кожу, из-за чего она будет выглядеть уставшей, посеревшей, а на ощупь — сухой. Каждый день нужно пить не меньше полутора литров воды. Причём лучше пить именно воду, но в крайнем случае подойдут соки, чай, морсы, травяные настои.

Бразильские орехи

Мы выделили этот вид орехов в отдельную категорию, так как в нём есть селен. Данный компонент предотвращает раковые заболевания, образование старческих пятен, повреждения кожи под действием солнечных лучей. А наилучшим способом насытить свой организм селеном будут как раз бразильские орехи. Всего четыре штуки каждый день покроют дневную норму. Так много селена есть в проростках пшеницы, помидорах и брокколи.

Льняное масло

В льняном масле и льняных семенах содержится много ненасыщенных жирных омега-3 кислот. Они обладают противовоспалительным эффектом, а также благотворно сказываются на здоровье кожи. Особенно полезно есть эти продукты людям, у которых диагностированы экзема или псориаз.

Продукты с низким гликемическим индексом

Медленные углеводы, которых полным-полно в бобовых продуктах, овсянке, помогут состоянию кожи. Они выделяют сахар в кровь постепенно, что гораздо полезнее вредной еды. Они позволяют запастись энергией на длительный срок. А вот сладкая еда будет производить инсулин, что приводит к повреждению коллаген. А это, а свою очередь, приведёт к морщинам.

Цельнозерновые крупы

В цельнозерновых продуктах много цинка, который ответственен за здоровое функционирование сальных желез, а также позволит предотвратить повреждения кожи. Благодаря цинку кожа будет оставаться мягкой и эластичной. Также много цинка есть в орехах и семенах.

Вредные продукты для кожи

Следует исключить из своего рациона еду и напитки, которые вызывают обезвоживание и интоксикацию организма. Также не нужно есть продукты, способствующие разрушению клеток кожи. В этот список входят копчёные продукты, консервация, алкогольные напитки, кофе, а также высушенные техническим способом сухофрукты и продукты с добавками «Е».