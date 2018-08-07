Юрий Хащеватский: Я хотел бы снять финал Лукашенко 5 7.08.2018, 11:31

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Каким может быть новый документальный фильм о белорусском диктаторе?

Об этом «Радыё Рацыя» рассказал кинорежиссер Юрий Хащеватский:

- Я давно сформулировал, о чем хотел бы снимать в связи с Лукашенко - это финал, конец. С точки зрения художника - это будет очень интересно.

Как это все будет происходить. Вот сегодня, снимать не о чем, можно снять о том, как тиранят очередных людей. Шел один верблюд, шел второй верблюд, караван идет и все, а изменений каких-то, кульминаций, того, на чем строится драматургия - не существует.

Юрий Хащеватский является автором одного из первых документальных фильмов-исследований, посвященного приходу к власти Лукашенко "Обыкновенный президент".