Медведев заявил о «страшном конфликте» с Грузией 16 7.08.2018, 11:56

5,069

Фото: Reuters

В Кремле занервничали из-за готовности стран НАТО принять Грузию в Альянс.

Если НАТО примет в свои ряды Грузию, это "может спровоцировать страшный конфликт", заявил премьер РФ. Он напомнил, что в Абхазии и Южной Осетии находятся российские военные базы.

Если Грузия будет принята в НАТО, то может возникнуть "страшный конфликт", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию "Коммерсант", опубликованном во вторник, 7 августа.

"Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои. Значит, есть неурегулированный территориальный конфликт", - сказал Медведев.

"И такую страну, такое государство примут в военный блок? Мы понимаем, чем это грозит? Это может спровоцировать страшный конфликт", - утверждал глава российского правительства. Он считает заявление НАТО о перспективе членства Грузии "абсолютно безответственной позицией", "угрозой миру". При этом Медведев напомнил, что в Абхазии и Южной Осетии находятся российские военные базы.

Интервью главы правительства РФ было приурочено к десятой годовщине войны между Россией и Грузией в августе 2008 года, в результате которой Южная Осетия оказалась отторгнутой от Грузии и на ее территории была провозглашена непризнанная международным сообществом "республика".

Страны НАТО готовы принять Грузию в альянс

Участники саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля подтвердили обещание, данное Тбилиси, а также Киеву на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тогда все страны НАТО согласились с тем, что в перспективе Украина и Грузия смогут вступить в альянс. В декларации по итогам встречи в Брюсселе говорится, в частности, что Грузия "станет членом альянса, и план действий касательно членства является частью этого процесса".