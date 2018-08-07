«В белорусской школе вообще нужно отменить оценки» 3 7.08.2018, 12:26

2,206

Иллюстрационное фото

Что не так со средним образованием в стране?

Социолог, репетитор и экспертка в сфере домашнего образования рассказали zautra.by о том, до чего докатилась средняя школа и как ее спасать.

Социолог: Учителя ограничены в выборе программ и загружены бумагами

Социолог исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан является автором исследования «Особенности системы среднего образования в Беларуси», в котором обозначены болевые точки белорусской школы. Среди проблем средней школы она отмечает устаревшие программы.

— Школьная программа слабо отличается от той, которая была 50 лет назад. Например, начинают изучать информатику по учебнику, где рассказывается про дискету — хранитель информации. Языковые программы отстают от реалий. То, что вошло в традицию, не всегда хорошо, иногда надо взять и поменять, потому что мир очень быстро меняется, — считает Дарья.

Дарья Урбан в центре

По ее мнению, существующая система оценивания провоцирует страх и боязнь совершить ошибку, без чего не бывает ни учебы, ни инициативы, ни в будущем творческой работы.

Белорусский язык и литература, согласно исследованию, оказались в тройке самых неинтересных предметов в школе.

— С подходами к преподаванию этих предметов надо что-то делать, если мы хотим сохранить белорусский язык как часть национальной культуры, — подчеркивает эксперт.

Многие из вышеперечисленных проблем могли бы решить учителя. Однако они ограничены в выборе программ и загружены бумагами.

— Система образования, направленная на то, чтобы заучивать пласты информации, неэффективна. Если позволить инициативным творческим учителям учить школьников думать, это даст хороший результат. На него можно рассчитывать, когда дети умеют находить информацию, анализировать, — убеждена Дарья Урбан.

Репетитор: В школе не проблемы, а кризис

Репетитор по физике и математике Евгений Ливянт считает, что средняя школа переживает не просто проблемный период, а кризис.

Евгений Ливянт

По наблюдениям эксперта, большинство молодых людей к старшим классам не знают наизусть ни одного стихотворения ни на русском, ни на белорусском, ни на английском языке. Ни одного закона физики, ни одной теоремы.

— Это подтверждается и результатами ЦТ. Само хождение в школу теряет всякий смысл, — говорит Евгений Ливянт. — А государство демонстративно отказывается от признания проблем. За последние 10 лет нет ни одного факта, который можно было бы привести как пример позитивных трансформаций в средней школе, и это при том, что в других сферах я мог бы назвать множество положительных изменений в стране.

Отказ от констатации того, что в системе образования наблюдается кризис, делает невозможным выстраивание стратегий и концепций, отмечает эксперт.

— Это как пытаться решать задачу, не зная ее условия. Констатация проблемы – первое, что надо сделать в системе образования, — предлагает Евгений Ливянт.

И пока будет проходить диагностика, предлагает объявить мораторий на любые реформы в сфере образования за исключением одного – ликвидации бюрократии, которая душит школу.

— Это единственное, что можно делать безболезненно, — уверен репетитор. — Все остальное только после обсуждения накопившихся проблем в сообществе учителей, родителей и экспертов.

Борьба с бюрократий повысит социальный статус учителей.

— Этому будет также способствовать освобождение педагогов от работ, не связных непосредственно с обучением детей. Я имею в виду, например, участие в многочисленных бессмысленных мероприятиях и заполнение бесчисленных никому не нужных отчетов. Если бы каждому учителю дали еще два дня оплачиваемого отпуска на каждых каникулах в течение учебного года, эти меры улучшили бы материальное положение учителя и повысили бы его социальный статус, — говорит Евгений Ливянт.

По его мнению, последнее существенное улучшение условий учительского труда произошло в 1984 году. С тех пор учителя слышат только слова и обещания о том, что «пора повернуться лицом к учителю».

Экспертка по домашнему образованию: Оценки в школе лишние. Они навешивают ярлыки

Экспертка в сфере домашнего образования Наста Базар считает, что средняя школа не справляется со своими задачами, поскольку массовое образование не отвечает современным вызовам.

Наста Базар

— Школу необходимо реформировать. Это неправильно, когда на одного взрослого приходится 20-30 учеников. В моем понимании на учителя должно приходиться не более 10 человек, только тогда у него будет возможность уделить внимание каждому, — говорит Наста Базар, обращая внимание на то, что в школе мало используются технологии, которые позволяют развивать практикоприменение знаний.

Эффективными, по ее мнению, являются проектные работы, которые выполняются группой. Например, дети делают кукольный дом, для чего им надо использовать математику, чтоб вычислить и площадь, высоту, знание языка, чтобы правильно подписать название комнат. Таким же образом в других проектах могут использоваться знания по химии, биологии физике.

— Такая работа развивает навыки коммуникации и креатив. А главное, дети мотивируются к учебе, понимая, что знания нужны в реальной жизни, — говорит экспертка.

Наста Базар считает необходимым внести в Кодекс об образовании такое понятие, как «семейное образование», поскольку есть категория людей, которые в этом заинтересованы. В Кодексе есть понятие надомного образования, когда учителя приходят к детям на дом в связи с их состоянием здоровья. Есть дети, обучающиеся по индивидуальному плану, когда ребенок с определенной периодичностью приходит в школу и проходит аттестацию.

Семейное образование, которое практикуется в России, Украине, странах ЕС, подразумевает самостоятельное обучение в семье со сдачей испытаний в 4, 9 и 11 кассах.

— Безусловно, необходимо продумывать форму контроля, но у родителей, которые готовы взять на себя ответственность обучать детей в семье, должна быть такая возможность. И когда появляется больше траекторий обучения, это хорошо, — считает экспертка по домашнему образованию Наста Базар.

Обучение дома дает ребенку возможность максимально раскрыться, в том числе в случаях, когда он не обладает какими-то особыми способностями. Именно тогда любые дети растут с ощущением, что они нормальные, даже если сильно заикаются или картавят, не показывая при этом супердостижений.

— Суть среднего образования ведь не в этом и не в подготовке в вуз. Не все дети должны получать высшее образование. Однако есть примеры, когда именно на домашнем обучении дети за год проходя программу нескольких лет. Иногда это связано только с тем, что при индивидуальном подходе меньше времени надо тратить на обучение, — рассказывает Наста Базар.

С одной стороны, распространение семейного образования дало бы семьям больше выбора траектории для получения среднего образования, а с другой – разгрузило бы школы, отмечает экспертка.

— Домашнее образование — выбор семьи. Организовать его не так и просто. Это может быть дистанционная работа или фриланс, или кооперация нескольких семей, чтобы дети были вместе, пока родители на работе. Кто-то решает отдать в школу, и это тоже выбор, — подчеркивает Наста Базар.

По ее мнению, оценки в школе лишние. Вернее, сравнивать стоит, но только каждого ребенка с ним же самим, а не со всеми. Оценки же навешивают ярлыки, от которых потом сложно освободиться. Например, ребенок робкий или плохо знает пару предметов, и его записывают в троечники. При этом он может быть гениален в каком-то предмете, но ярлык троечника вряд ли даст ему раскрыться.

Школьную программу стоит пересматривать, говорит Наста Базар. Многие знания, которые были актуальны 20 лет назад, теперь уже такими не являются.

— Наконец, было бы здорово, чтобы сама атмосфера в школе была более приятной и красивой. С организацией пространства для творчества и отдыха детей, — резюмирует экспертка.