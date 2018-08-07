Гомельчане заставили власти прислушаться 2 7.08.2018, 12:59

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СКРИНШОТ: BELSAT.EU

В Гомеле решили разрушить частные дома без ведома жителей, но те дали отпор.

В Новобелицком районе Гомеля планировался снос трех десятков частных домов. Вместо них должны были появиться многоэтажки. Жители не согласились с таким решением властей, собрали подписи, и заставили чиновников прислушаться, передает «Белсат».

Петр Гракович с 90-ых живет в частном доме в Новобелицком районе Гомеля. Теперь и собственноручно построенный дом, и посаженный сад могут разрушить и заменить на четыре многоэтажки. Похожая судьба ждала и дома трех десятков его соседей на улицах Герцена, Урицкого, Радищева и Димитрова. Люди узнали об угрозе из заметки в местной газете и забили тревогу.

Местные жители:

«У нас нет больших денег. Из зарплат, из кредитов мы построили дом и благоустроили участок для себя, для детей, для внуков».

«Здесь люди 70 лет живут, мы хотим детям передать».

«Меня устраивает мое жилье, и я, и мои дети против разрушения и против других квартир».

Больше всего возмутило людей то, что о возможном разрушении их жилища им не сообщили заранее.

«Пять лет назад они обещали, что не будет никакой застройки, люди строили, сделали ремонты, вложили деньги, из копеек строили молодые семьи, отстраивались. Как можно сейчас это под бульдозер?"- говорит местная жительница Людмила Роговцова.

Когда жители частного сектора подняли шум вокруг возможного разрушения, местные власти инициировали обсуждение.

«Было много людей, не поместились в зале. Регламентом нам отвели час, его было недостаточно. Там нам рассказали, что в нашем квартале сделают четыре дома», - рассказывает местный житель Кирилл Осипов.

Это не первая попытка уплотнения в Гомеле, но в Новобелицком районе уже сейчас инфраструктура не справляется с количеством населения.

«Здесь построят дома, а там пробки каждое утро и каждый вечер на Международной», - говорит Андрей Ткаченко.

«Перегруженные школы, сады, поликлиника одна детская на 75 тысяч населения. Взрослая - ситуация не лучше», - рассказывает Кирилл Осипов.

В администрации Новобелицкого района журналистам объяснили, что вероятность снова действительно существует.

Однако сейчас все зависит от градостроительного совета Гомельского облисполкома.

«Сегодня буквально область звонила. Они сказали, что у них тоже эти обращения на контроле, поэтому они постараются быстро провести совет, чтобы не ждать. По закону три месяца, но сказали, что скоро все сделают, чтобы людям ответить», - говорит заместитель начальника отдела ЖКХ Анастасия Мальцева.

Отдавать свое имущество гомельчане не собираются. С тремя сотнями собранных подписей инициативная группа обратилась в администрацию Новобелицкого района.

Местные чиновники после выяснения общественного мнения посчитали замечания обеспокоенных жителей домов объективными, а «реализацию данного проекта нецелесообразным». Однако окончательное решение в этом вопросе примет руководство области.