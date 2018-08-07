Путин угодил в собственную ловушку Илья Федосеев, «День»

7.08.2018, 13:23

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Фото: EPA

Ничего личного – просто гравитация.

После хельсинской встречи президентов США и России прошло уже немало времени, однако ее последствия стали обретать более-менее ясные очертания только сейчас. И эти последствия оказались не совсем такими, каких большинство ожидало поначалу.

«Свиданье королей для астролога – зловещий знак, и он сулит беду, как сочетанье Марса и Сатурна», - писал когда-то сэр Вальтер Скотт. С тех пор миновало почти двести лет, короли кое-где, хотя и не повсюду, сменились президентами, но от их свиданий ждать добра по-прежнему не приходится. Короли при встречах имеют привычку между собой о чем-то договариваться, но редко – о чем-то хорошем для их подданных. Для современных политических астрологов это верный повод давать зловещие предсказания.

Встреча Трампа и Путина 16 июля в этом смысле оказалась эталонной – в Хельсинки Марс и Сатурн сблизились на минимально возможное расстояние. Вспомним, что незадолго до этого рандеву Дональд Трамп высказался об американском признании российского захвата Крыма как о чем-то сомнительном, но все же возможном – и все астрологи, в особенности украинские, принялись пророчить всевозможные бедствия.

На первый взгляд, предсказанные гадости не заставили себя ждать. 25 числа представитель Кремля Юрий Ушаков подтвердил, что президенты на своей встрече обсуждали возможность проведения референдума на оккупированной Россией части Донбасса. Казалось бы, Путин в этом вопросе уже добился своего. Впрочем, сам же кремлевский чиновник добавил: «Это предложение обсуждалось, пока реакции нет».

Однако господин Ушаков здесь не вполне искренен. Реакция есть, вот только не совсем такая, какой ожидали в Москве. Помощник Трампа Гаретт Маркис недвусмысленно заявил: «Администрация не рассматривает возможность проведения референдума на востоке Украины». А куда более крупная фигура, госсекретарь США Майк Помпео (между прочим, креатура самого Трампа) высказался о беседе президентов следующим образом: «Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись». Попросту говоря, в Хельсинки лидеры двух стран не пришли ни к какой сколько-нибудь значимой договоренности.

Более того, после этой встречи Вашингтон стал делать дипломатические шаги в сторону, противоположную Москве. Уже 26 июля стало известно, что Трамп перенес намеченное на эту осень приглашение Владимира Путина в США на 2019 год. Его помощник Джон Болтон прокомментировал решение своего шефа так: «Трамп считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти, когда закончится «охота на российских ведьм». Поэтому мы согласились, что это произойдет в следующем году». Или, во всяком случае, не раньше следующего года – добавим мы от себя. Судя по всему, Трамп понимает, что следующая встреча с Путиным даст в руки его хулителям (а таковых на американском политическом Олимпе более чем достаточно) слишком сильные козыри – и ради того, чтобы этого не случилось, готов рискнуть даже дружбой с российским лидером.

Что же произошло 16 июля в Хельсинки? Можно предположить, что в этом славном городе хитрец Владимир Путин перехитрил сам себя, попавшись в собственную ловушку.

Да, он смог добиться встречи с Трампом на собственных условиях. Мало этого, на переговорах именно он солировал, а Трамп подпевал. Российский президент, выражаясь вульгарно, сумел «нагнуть» своего американского коллегу. Согласно уголовным, «пацанским» представлениям, господствующим в нынешней России, это – оглушительная победа, настоящий триумф.

Но победа стала поражением. Американцы – странный народ: им почему-то не нравится, когда их президент пляшет под дудку другой державы. И нынешний жилец Белого дома оказался в чрезвычайно уязвимом положении, будучи вынужден постоянно оправдываться. Почти анекдотическим выглядит случай с пропущенным «не». Напомним: в Хельсинки, говоря о внешнем вмешательстве в последние выборы, Трамп заявил: «Я не вижу причин, почему это могла бы быть Россия».

Вернувшись на родину, он, отвечая на лавину критики, утверждал, что в финской столице просто оговорился, на самом деле имея в виду: «Я не вижу причин, почему это не могла бы быть Россия». Пожалуй, такой аргумент куда уместнее звучал бы в устах нашкодившего подростка, чем президента ведущей мировой державы.

Итак, сейчас Трамп и его команда вынуждены всячески очищать себя от обвинений в сговоре с Путиным. Способ же для этого существует лишь один: как можно более активная антироссийская политика. Сам Путин в Хельсинки не оставил Трампу никакого другого возможного пути.

Реакция американской администрации не заставила себя ждать. О переносе визита Путина в США уже говорилось, но последовали и другие шаги. 25 числа Госдепартамент опубликовал «Крымскую декларацию», где подтверждалось, что Вашингтон считает Крым неотъемлемой украинской территорией, а Россия, захватив его, нарушила устав ООН. А глава этого ведомства Майк Помпео провозгласил, что США никогда не признают аннексию полуострова, совершенную РФ.

Безусловно, все эти меры – исключительно дипломатического характера, о событиях на каком-то другом уровне речи пока нет. Отметим лишь, что в этой дипломатической игре мнимая победа Путина обернулась действительным поражением. Между прочим, нечто подобное произошло и после избрания Дональда Трампа президентом США. Но в Кремле, очевидно, из тогдашнего урока никаких выводов не сделали.

Могло ли действие развиваться иначе? Сейчас это представляется крайне сомнительным – но, как известно, задним умом все крепки.

И все-таки следует принять во внимание, что здесь речь идет о чьих-то персональных симпатиях, антипатиях, стремлениях амбициях. В действие пришли такие силы, перед которыми отдельная личность – даже стоящая во главе государства – мало что значит.

Сейчас США лидируют на планете. Следовательно, это государство заинтересовано в сохранении принципов, лежащих в основе нынешнего мирового порядка. В частности, речь идет о принципе нерушимости границ, на который Россия посягнула в 2014 году. Даже если президент решит поступать вопреки национальным интересам – государство состоит не из него одного, есть и другие силы. Президента, как в известном анекдоте, тут-то и поправят.

У России иная позиция. При всем своем богатстве и военной мощи она все равно остается аутсайдером – но с великодержавными амбициями. Поэтому она стремится пересмотреть этот порядок, возможно, даже ценой новой мировой войны.

Сказанное исключает какой-либо принципиальный компромисс между этими странами. Можно спорить о том, наполовину полон стакан или наполовину пуст – но он не может одновременно быть и цел, и разбит.

Конечно, речь идет только о принципиальном компромиссе. По каким-то частным вопросам Вашингтон и Москва договариваться могут и будут. И только от самой Украины, от твердости ее позиции зависит, станет она проходить по категории «важное» или «мелочи».

Но Марс и Сатурн, похоже, будут расходиться все дальше. Ничего личного – просто гравитация.

Илья Федосеев, «День»