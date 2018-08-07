Министр: Через 5-6 лет в Минске перестанут строить жилье 16 7.08.2018, 13:27

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Кто не успеет – будут жить в городах-спутниках.

«Это верная перспектива, - заявил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный, передает «Радыё Свабода».

«Когда-то наступит предел внутри Минского городского кольца. Мы исходим из того, что в столице можно построить еще примерно 5 миллионов квадратных метров жилья. Если рассчитывать, что ежегодно строить около миллиона, то остается пять, максимум, шесть лет», - заявил чиновник.

Министр сказал, что для тех, кто не успеет построиться за это время в столице, остается вариант городов-спутников. Примером таких городов будут Смолевичи. Он сказал, что уже принято решение расширить автотрассу от Кургана Славы до Смолевич. Также будут улучшены железнодорожные коммуникации, и в перспективе много людей будут жить в городах-спутниках.

По словам министра, уже к концу года министерство издаст специальный законодательный акт о том, что застройщики должны будут уходить от упрощенной сдачи жилья.

«Неправильно, если сейчас квартиры сдаются даже без перегородок. Сдали дом - а потом снова начинается строительство: люди тянут строительные материалы и делают внутренние работы. Поэтому начинать будем постепенно, а с течением времени дойдем до того, что будем сдавать квартиры с полной отделкой, с мебелью и с участием дизайнеров», - сказал Анатолий Черный.