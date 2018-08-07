Арестованы редакторы tut.by и БелаПАН 11 7.08.2018, 13:36

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Через три дня им либо предъявят обвинение, либо отпустят.

Дочь редактора новостей TUT.BY Галины Уласик, Валерия Уласик, сообщила belsat.eu, что ее мать и остальные задержанные журналистки останутся в изоляторе на ближайших трое суток.

«Только что мне позвонил сотрудник СК и сказал, что Галина Уласик остается на три дня, увидеть ее будет нельзя, только передать передачу. Через три дня им либо предъявят обвинение, либо отпустят», – пояснила Валерия.

По ее словам, утром в квартире Галины Уласик силовики провели обыск.

«С самого утра у меня была почему-то заблокирована сим-карта на мобильном. Насколько я поняла, для того, чтобы мать не могла мне сообщить о том, что происходит. Я узнала позже, от друзей», – говорит она.

Кроме Уласик, задержаны: журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова, редакторы TUT.BY Марина Золотова, Ульяна Бобоед, журналистка Анна Колтыгина.

СК возбудил уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации. По ч. 2 ст. 349 это карается лишением или ограничением свободы до двух лет, арестом, штрафам, запретом работать на определенной должности.

Основанием для уголовного дела стало заявление руководства РУП БелТА о сбоях в доступе к платной подписке на услуги, которую агентство осуществляло своим подписчикам.