Вместе мы - сила 7.08.2018, 13:41

Фото: praca-by.info

Открытое обращение слонимских активистов по «делу профсоюзов».

Слонимские активисты осуждают сфабрикованное уголовное дело против председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комликa, передает «Радыё Рацыя».

Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В обращении говорится:

- Мы, члены Слонимского объединения демократических сил, считаем, что сегодня независимые профсоюзы являются единственными неполитическими организациями, который защищают рабочих людей от произвола нанимателей.

И в связи с этим мы обращаемся к руководителям всех партий и организаций Беларуси присоединиться к нам, слонимцам, и приехать в суд Ленинского района города Минска в день приговора по делу профсоюзов РЭП со всеми активистами своих партий и организаций и поддержать невиновных ни в чем людей. Ведь вместе мы - сила, один ты - никто!.