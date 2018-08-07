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Трамп: Вести бизнес одновременно с США и с Ираном будет невозможно

  • 7.08.2018, 13:40
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: REUTERS

Глава Белого дома предостерег от ведения дел с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, сотрудничающие с Ираном вопреки американским санкциям, не смогут сотрудничать с Соединенными Штатами, сообщает "Новое время".

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Официальные санкции против Ирана были введены... это самые суровые санкции, которые когда-либо были наложены, и в ноябре они будут подняты на новый  уровень. Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести его с Соединенными Штатами", - написал Трамп.

С 7 августа 2018 года возобновляются американские санкции против автомобильной индустрии Ирана, торговли золотом и драгоценными металлами, а также операций, связанных с иранским риалом. Санкции возобновляются в связи с выходом США из соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года, которую Вашингтон считает неэффективной.  

Остальные санкции, связанные с разработкой ядерного оружия, будут восстановлены 5 ноября 2018 года. К ним относятся санкции в отношении иранского энергетического сектора, в том числе связанные с нефтью, а также операции иностранных финансовых учреждений с Центральным банком Ирана.

Евросоюз уже заявил, что продолжит сотрудничество с Тегераном и будет блокировать действие американских санкций против европейских компаний, работающих с Ираном.


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