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Юрий Зиссер: Это дело не против tut.by, речь идет о нескольких сотрудниках

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  • 7.08.2018, 14:10
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Юрий Зиссер (слева)
Фото: «Радыё Свабода»

Владелец портала прокомментировал обыски и аресты своих сотрудников.

Владелец компании tut.by Юрий Зиссер сообщил «Радыё Свабода», что его сотрудников допрашивают, их телефоны не отвечают, офис портала по-прежнему заблокирован следователями.

«Это не дело против tut.by, пока речь идет о нескольких сотрудниках, портал в этом не завязан. Нам конечно неприятно, что это заблокировало работу компании, что людей не пускают в офис. Но люди работают из квартир и сайт обновляется», — сказал Зиссер.

По поводу претензий Следственного комитета по несанкционированному доступу к информации БелТА, Зиссер заявил: «Я не представляю, зачем это могло понадобиться, так как новости БелТА есть в открытом доступе».

По словам Зиссера, следователи изъяли компьютеры нескольких журналистов, возможно, уже начали писать протоколы. Он надеется, что обыск завершится до конца дня.


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