Посол раздора Валерий Карбалевич

7.08.2018, 14:32

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Валерий Карбалевич

В белорусско-российских отношениях замена посла выливается в дипломатическую драму.

Чем союзнические отношения отличаются от несоюзнических? Более болезненной реакцией на, казалось бы, самые обычные, безобидные вещи и события, которые в отношениях между обычными странами, как правило, проходят незаметно. Например, смена посла.

А в белорусско-российских отношениях эта рутинная процедура, похоже, выливается в интригу, даже дипломатическую драму.

Следует отметить, что во взаимоотношениях Беларуси и России роль МИД обеих стран и посольств как их структурных подразделений не столь важна, как обычно принято в отношениях между государствами. Сотрудничество больше происходит на уровне других структур. Активно общаются вице-премьеры, ответственные за энергетику, сельское хозяйство. Наверное, даже президенты, премьер-министры Беларуси и России встречаются чаще, чем министры иностранных дел.

То есть значительная часть коммуникаций между странами происходит вне рамок посольств. Поэтому до сих пор и отношение в Москве к послу России в Беларуси было соответствующим. Очень показательно, что ныне занимающий эту должность 77-летний Александр Суриков возглавляет дипломатическую миссию в Минске уже в течение 12 лет. Он является классическим политическим назначенцем. Это когда чиновника, который вдруг лишился своего поста, надо куда-то пристроить, его направляют послом. Но при этом, чтобы тот не наделал большого вреда, выбирают соответствующую страну. Вот для А. Сурикова выбрали Беларусь.

Но, судя по всему, Россия решила эту ситуацию поменять. Три недели назад российские СМИ сообщили, что Москва определилась с кандидатурой нового посла РФ в Беларуси. Это Михаил Бабич. Его политический вес в среде российской элиты значительно выше. Он бывший кадровый офицер, работал в спецслужбах, был полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе.

О его политическом весе и роли говорит такой факт. В 2016 году Москва предлагала его кандидатуру на должность посла РФ в Украине. Роль украинского направления во внешней политике России после захвата Крыма невозможно переоценить. И вот на ключевую должность посла в страну, с которой Россия находится, фактически, в состоянии войны, хотели назначить именно М. Бабича. Однако украинцы отказались принять его.

Также стоит напомнить, что короткое время, с ноября 2002-го до февраля 2003 года, М. Бабич был председателем правительства Чеченской Республики. Как раз в тот период, когда там заканчивалась военная операция по установлению полного военного контроля России над этим регионом.

То есть это политик, которого можно назвать кризисным менеджером в условиях острого конфликта. И вот человека с такой репутацией направляют в Беларусь. Разумеется, это сразу вызвало ряд громких комментариев и алармистских прогнозов. Дескать, приедет «смотрящий» за Минском. Политолог Арсений Сивицкий прогнозирует, что вероятный новый посол является образцовым примером «внешнего управляющего» для Беларуси, и это означает, что «Кремль собирается взять ситуацию в Беларуси под серьезный контроль».

На мой взгляд, не стоит преувеличивать. На двусторонние отношения влияют более важные факторы, чем назначение нового посла.

Тем не менее это назначение свидетельствует о том, что политика Беларуси сегодня не устраивает Кремль и он пытается что-то поменять. Думаю, что в случае приезда Михаила Бабича в Минск статус российского посольства и роль посла в белорусско-российских отношениях повысятся. Также будут меняться механизмы, способы влияния России на Беларусь, сама стилистика отношений.

Можно предположить, что как раз этот образ Михаила Бабича как «кризисного менеджера» и не устраивает официальный Минск. Здесь опасаются, что новый российский посол, который будет более жестко и решительно отстаивать интересы РФ, может стать дополнительным фактором конфликтогенности в двусторонних отношениях.

Именно поэтому ситуация с назначением нового посла России в Беларуси становится все более загадочной. Согласно информации российских СМИ, Москва направила Минску официальный агреман еще где-то три недели назад. Но на запрос журналистов белорусский МИД отвечал, что российский официальный запрос на посла здесь не получали. Ну, наверное, дорога дальняя, почта плохо работает или почтальон загулял.

Время идет, в России кандидатура нового посла в Беларуси была названа официально, запущена процедура его назначения. 20 июля профильный Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ одобрил кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Беларуси.

Обычно в дипломатической практике процесс официального утверждения посла и консультации с принимающей стороной проходят одновременно. Однако 26 июля на все попытки журналистов узнать об агремане относительно российского посла пресс-служба МИД Беларуси дает один ответ: без комментариев. Позиция Министерства иностранных дел очень странная.

Самое вероятное объяснение этой ситуации заключается в том, что официальный Минск высказался против кандидатуры Михаила Бабича. И пытается как-то кулуарно, через дипломатические каналы или на политическом уровне решить проблему, чтобы избежать скандала.

Кстати, о возражении белорусской стороны относительно этой кандидатуры писали российские СМИ. Например, Telegram-канал «Незыгарь» объяснял, что «глава МИД Беларуси Владимир Макей категорически против приезда нового посла и строчит на имя Лукашенко докладные о возможном украинском сценарии в Минске».

Еще один интересный факт. 23 июля Владимир Путин звонит Александру Лукашенко и приглашает его на переговоры в Сочи. Немного больше месяца назад, 19 июня, президент России приезжал в Минск, здесь было заседание Высшего госсовета Союзного государства, оба руководителя публично выражали полное удовлетворение двусторонними отношениями. Кажется, никаких острых вопросов, которые бы требовали новой немедленной встречи двух лидеров, не существует. И тут вдруг новые переговоры.

Выскажу версию, что как раз вопрос о новом российском после и побуждает руководителей государств срочно встретиться.

Если принять гипотезу, что действительно кандидатура посла стала камнем преткновения и яблоком раздора между союзниками, то здесь очень показательна позиция Москвы. Она заключается в том, чтобы поставить Беларусь перед свершившимся фактом. Дескать, мы запускаем процедуру назначения посла, и если об этом публично объявлено, то Минску некуда деться, как согласиться, так как иначе возникнет громкий скандал.

Здесь можно провести аналогию с историей о российской авиабазе. В 2015 году, накануне «выборов» в Беларуси, появилась информация о том, что правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о размещении на белорусской территории российской военной авиационной базы и передало документ на подпись президенту. После этого А. Лукашенко выступил с заявлением, что с ним вопрос не согласовывали и он против этого. Авиабаза так и не появилась на белорусской территории.

Вот и нынешняя ситуация с послом близка к скандальной.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»