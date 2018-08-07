Задержали еще двоих журналистов tut.by 9 7.08.2018, 14:58

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Дмитрий Бобрик и Анна Ермаченок

Из квартиры одного из журналистов забрали технику.

Анна Ермаченок и Дмитрий Бобрик также задержаны силовиками, сообщает nn.by.

Ермаченок занималась научно-популярным разделом «42», Бобрик писал о финансах.

Задержание произошло утром.

«В 7 утра пришли 8 человек, из них несколько понятых, один следователь. Прошел обыск в комнате Анны. Забрали технику: телефон, компьютер, флешки, - сообщила Анна Морозова, которая снимает квартиру вместе с Анной Ермаченок. - Анну забрали на допрос. Кто она: подозреваемая или свидетель, я не знаю. Около 13.00 я звонила следователю, мне сказали, что «Анна остается». А раньше следователь предупреждал, что ее или отпустят после допроса, или оставят на 3 суток. Но точной информации пока никакой нет».