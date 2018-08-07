Впервые в мире выпустили пиво для кормящих матерей 1 7.08.2018, 14:49

Уникальный сорт разработали две молодые мамы.

Пиво под названием Au Liquid Gold — овсяный стаут крепостью 3,9% — позиционируется как улучшающее лактацию. Создательницы бренда, две молодые матери, ссылаются на рекомендации экспертов, которые одобряют умеренное потребление пива для повышения лактации, пишет Profibeer.

В этом пиве содержатся специальные ингредиенты, повышающие выработку молока. Прежде всего, это хмель, который повышает производство молока, работает как противовоспалительное средство и улучшает состояние сухой и потрескавшейся кожи. Овес также хорош для лактации и обладает противовоспалительным эффектом. Кроме того, в пиво добавили пажитник, листья малины, кокосовое молоко и семена кориандра.

«Будучи продвинутой мамой, вы, вероятно, слышали, что европейские женщины считают темное пиво одним из лучших способов повысить объем молока. Хмель, один из основных ингредиентов пива, — это молокогонное средство. Au Liquid Gold после консультаций с пивоварами, нутриционистами и травниками создали две богемные и озабоченные здоровьем кормящие матери — такие как вы», — говорится на сайте бренда.

Мнения врачей и ученых разнятся. Если некоторые специалисты советуют строго избегать алкоголя во время кормления (или сцеживать и сливать молоко после его употребления), то другие считают, что умеренное потребление пива не повредит, если делать перерыв перед кормлением.

— Я обычно не рекомендую пиво для лактации из-за содержания алкоголя, потому что есть и много других вариантов. Но если женщина скажет, что пьет его — безопасно и умеренно, — и ей это помогает, то я, конечно, не буду рекомендовать ей прекратить, — говорит сертифицированный международный консультант по лактации из медицинского центра университета Канзаса Дженни Уолтерс.

Актриса и певица Гвинет Пэлтроу, мать двоих детей, на днях выпустила Goop Guide to Breastfeeding — руководство по кормлению грудью, в котором она пишет: «Большинство доул и консультантов по лактации говорят, что пиво — это хороший способ повысить уровень пролактина, что, следовательно, повышает производство молока. Слабоалкогольный овсяный стаут Au Liquid Gold обогащен компонентами, дополнительно усиливающими лактацию. Как подтверждают и кормящие матери, и обычные люди, на вкус он хорош».

Сама Гвинет — большая любительница ирландского стаута: она признается, что перед живым выступлением нередко выпивает бокал пива, чтобы успокоить нервы.