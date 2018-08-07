«Нафтогаз» оставил «Газпром» без кредитов в иностранных банках 7.08.2018, 15:10

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Украинской компании удалось нащупать «болевую точку» у российского монополиста.

Арест активов Газпрома в Великобритании в рамках спора с украинским Нафтогазом ограничивает российский концерн в привлечении кредитов у иностранных банков.

Об этом сообщает Reuters.

Программа заимствований Гапрома пока приостановлена из-за риска заморозки средств, перечисляемых российскому концерну, сказал источник, добавив, что после ареста активов в Англии один из банков заморозил кредитную сделку до прояснения ситуации. Банк он не назвал.

Нафтогаз инициировал процесс ареста активов Газпрома в Голландии, Швейцарии и Великобритании. Лондонский суд в июне постановил заморозить активы Газпрома в Великобритании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, по результатам которого российский концерн должен выплатить Киеву $2,56 миллиарда.

Газпром с решением Стокгольмского арбитража не согласен и пытается его оспорить.

Британский вердикт, скорее всего, напугал банкиров, которые традиционно работают с Газпромом на международном рынке, сказал еще один источник.

"В моем понимании, под действие подпадают расчеты иностранных банков, которые идут через Лондон, но комплаенс банков, зарегистрированных в других юрисдикциях, может занять осторожную позицию и тоже блокировать сделки даже без прямого запрета", - сказал он.

Газпром не ответил на запрос Reuters.

В марте Газпром одобрил привлечение в 2018 году двусторонних и клубных кредитов на сумму до 4 миллиардов евро.

Если Газпром не найдет решения для снятия ареста активов, то программу займов на внешнем рынке ему вряд ли удастся исполнить в полном объеме, сказал один из источников.

Газпром, которому предстоит профинансировать в текущем году рекордную инвестпрограмму в 1,3 триллиона рублей, планировал привлечь с внешнего рынка 417 миллиардов рублей (около $6,6 миллиарда).

В июне зампред Газпрома Андрей Круглов говорил, что Газпром планирует выполнить программу заимствований, которая на тот момент была выбрана наполовину, полностью, но допустил ее сокращение на фоне роста экспортных доходов.

В июне перед арестом активов в Лондоне Газпром отменил размещение евробондов в фунтах стерлингов - сделке помешала сложная геополитическая ситуация между Москвой и Западом и обострение отношений с Великобританией, сказал источник в российском банке.

Два других источника называют среди факторов, повлиявших на сделку, обострение судебного спора с Нафтогазом.

У Газпрома на осень были намечены евробонды в евро и японских иенах, они теперь под вопросом, сказал другой источник.

Как вариант Газпром может попросить суд учесть депозит на сумму стокгольмского решения, и возобновить программу заимствований, считает он.

"Если стороны будут подходить к процессу урегулирования формально, то есть ждать апелляции или нового арбитража, ситуация может подвиснуть - и на год, и на два, и больше", - сказал директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Стокгольмский арбитраж уже урегулировал судебный спор с российским газовым монополистом: "Проблемы "лишь" в том, что Газпром не выполняет решения"

За последний год Газпром привлекал кредиты у Sumitomo, JP Morgan, Unicredit, Intesa и Credit Agricole.

Sumitomo, JP Morgan, Unicredit отказались от комментариев. Комментарий Credit Agricole и Intesa получить не удалось.

Газпрому, которому в 2018 году нужно погасить $15,2 миллиарда внешнего долга, выгоднее занимать на международных рынках, потому что локальный рынок меньше, и рубли обходятся дороже.

"Судя по всему, Нафтогазу удалось нащупать болевую точку российского концерна: Газпром в высокой степени зависит от внешнего финансирования. Для Киева это - усиление переговорной позиции", - считает Маринченко.

Но проблем с рефинансированием долга и финансированием инвестпрограммы в ближайшее время у Газпрома возникнуть не должно - у компании большой запас ликвидности и возможность занимать у российских банков, говорят аналитики.

У Газпрома на конец марта 2018 года был запас в $26 миллиардов, сказал аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков.

"С большой долей вероятности юридическая сторона вопроса найдет какое-то решение задолго до того, как у Газпрома появятся какие-то реальные проблемы с рефинансированием", - сказал он.

В принципе, до конца года Газпром может не занимать за счет использования накопленной подушки ликвидности, согласен Маринчеко.

Но эта ситуация неустойчива, в итоге Газпрому все равно придется выйти на рынок, добавил он.

Большая часть запаса ликвидности группы Газпром хранится на счетах в Газпромбанке - 1,037 триллиона рублей (около $16,5 миллиарда).

Согласно отчетности банка на 31 марта 2018 года, это почти четверть (23 процента) от общего объема средств клиентов.

Сроки погашения большей части депозитов группы Газпром варьируются от "до востребования" до 2 лет.

Вряд ли Газпром сразу заберет все деньги из Газпромбанка, которые занимают существенную часть в привлеченных средствах, говорит источник.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).