New York Times: «Моссад» помешал Асаду создать «супероружие» против Израиля 7.08.2018, 15:27

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Спецслужбы ликвидировали разработчика сирийского ракетного комплекса для обстрела израильских городов.

Азис Асбар был одним из самых важных сирийских ученых-ракетостроителей, который работал над созданием арсенала ракет, способных с высокой точностью наносить удары по израильским городам, удаленных на сотни километров от точки запуска. Его историю рассказала газета New York Times (перевод – golos-ameriki.ru).

По данным газеты, в субботу он был убит в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, вероятно, израильской разведслужбой «Моссад».

Это по меньшей мере четвертый случай за три года, когда Израиль устраняет вражеского инженера, специалиста по оружию, на чужой земле, заявил в понедельник New York Times высокопоставленный сотрудник одной из ближневосточных разведок.

Нападение, как отмечает газета, произошло в субботу вечером в Масьяфе, где находится одно из самых важных предприятий по разработке оружия, принадлежащее сирийской военной исследовательской организации.

Сирия поспешила возложить ответственность за инцидент на Израиль. С аналогичных позиций выступила «Хезболла» – базирующаяся в Ливане организация исламских боевиков, которая играет важную роль в сирийской гражданской войне, выступая на стороне президента Башара Асада.

В данном случае обвинения были обоснованными, пишет New York Times. «Моссад» давно следил за Асбаром, сообщил сотрудник ближневосточной разведки.

Израиль полагал, что Асбар возглавлял секретное подразделение «Сектор 4» в Сирийском научно-исследовательском центре, говорится в статье. Говорили, что у него был свободный доступ в президентский дворец в Дамаске, и что он сотрудничал с командующим иранскими силами «Аль-Кудс» генерал-майором Касемом Сулеймани и другими иранцами с целью начать выпуск высокоточных управляемых ракет в Сирии путем переоснащения тяжелых сирийских ракет «Тишрин» (SM600).

Кроме того, Асбар работал над созданием установки по производству твердого топлива для ракет, которое является более безопасной альтернативой жидкому топливу, пишет New York Times.