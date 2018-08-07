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А ведь умные люди предупреждали

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  • Телеграм-канал «Баста»
  • 7.08.2018, 15:32
  • 1,866

Выбор за нами: терпеть и ждать или выходить на улицы и бороться.

А ведь умные люди предупреждали — придут за всеми, если не будем сопротивляться.

Отсидеться не получится ни тем, кому кажется, что хата с краю, ни тем, кому пока дяди соответствующие пообещали, что трогать не будут. Ибо природа диктатуры — она такая: уничтожить любую альтернативу, даже подконтрольную.

Заблокировали «Хартию», обновили тунеядский декрет, приняли новый Закон о СМИ, добивают независимые профсоюзы — все это случилось в течение полугода. Что мы — народ — делали? Ничего. Пару десятков активистов не в счет. Вот и получайте сегодняшние новости про новые обыски и задержания. И не думайте, что на этом все закончится. Продолжение будет — до тех пор, пока не начнется активное сопротивление этому беспределу.

Выбор за нами — терпеть и ждать или выходить на улицы и бороться.

Телеграм-канал «Баста»


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