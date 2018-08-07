Президент Грузии: Сюсюканье с Россией ничего хорошего не принесло 1 7.08.2018, 15:41

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Георгий Маргвелашвили

Аппетиты агрессора только увеличивались.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что сюсюканье с Россией ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались ее успокоить.

Об этом Маргвелашвили заявил во время выступления на встрече, посвященной десятой годовщине российско-грузинской войны 2008 года.

"Даже с наиболее прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А так же тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками (территории - Ред.). Аппетит агрессора только увеличивается...", - цитирует Маргвелашвили Грузия Online.

По словам Маргвелашвили, Россия хочет любым способом остановить Грузию на ее пути к демократии и евроатлантической интеграции, но территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирным путем.

"Грузия никогда не рассматривает восстановление территориальной целостности и суверенитета силовыми методами", - отметил президент.

8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии в связи с попыткой Тбилиси восстановить конституционный строй в регионе Южная Осетия. В военных действиях против Грузии, кроме вооруженных формирований сепаратистов, поддерживаемых Кремлем, участвовали и регулярные части российской армии.

Во время прямого сухопутного вторжения российской армии в страну танковые бригады россиян вошли за пределы непризнанного образования Южной Осетии, вклинившись в Кодорское ущелье. Кроме того, Россия подвергла бомбардировке грузинские города, военные базы и объекты гражданской инфраструктуры, а также задействовала свои военно-морские силы.

26 августа Кремль признал "независимость" Абхазии и Южной Осетии, соответствующий указ издал тогдашний президент Дмитрий Медведев. Российские войска находятся на территории этих грузинских регионов и поныне.

Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в декабре 1991 года при активной военной, политической и экономической поддержке РФ. Ее независимость признается лишь пятью государствами: Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии во время войны 1992-1993 годов при активной военной поддержке со стороны России.

В основном же мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией.