Следственный комитет пришел в редакцию газеты «Наука» 6 7.08.2018, 15:50

1,107

Их редактор пока на свободе.

В редакции газета «Наука», которая находится в президиуме Академии наук на улице Академическая, 1, побывал Следственный комитет. Об этом рассказал Еврорадио, один из сотрудников редакции.

Редактор издания Сергей Дубовик отказался давать какой-либо комментарий: "Все новости читайте на сайте Следственного комитета".

Однако он находится на свободе, в то время как семеро журналистов tut.by и БелаПАН задержаны.

Главный редактор издательского дома «Белорусская наука», куда входит газета «Наука», Александр Дудик прокомментировал Еврорадио, что они постоянную подписку на новостную ленту БелТА не оформляли. Услугами информагентства в издательстве пользуются редко.

На сайте газеты «Наука» всего 8 публикаций БелТА за 2017-2018 годы.