Основатель tut.by Зиссер прокомментировал обыск в офисе компании 7.08.2018, 16:14

Фото: tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

7 августа в офисе портала tut.by в бизнес-центре Omega Tower на проспекте Дзержинского, 57 Следственный комитет проводит обыск.

В СК заявили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).

Задержаны несколько сотрудников. Основатель tut.by Юрий Зиссер прокомментировал ситуацию.