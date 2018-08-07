Как бесплатно путешествовать по всему миру и получать за это большие деньги 7.08.2018, 15:59

Одному португальцу на досуге пришла в голову блестящая идея.

Артем Пономаренко случайно узнал о проекте World Life Experience и спустя полгода стал его участником. Мы спросили, как ему это удалось, где он уже побывал и на что тратит зарплату, сообщает vokrugsveta.ua.

1. Что такое World Life Experience и кто его основал?

World Life Experience – это уникальный социальный проект с большой миссией. Это некий симбиоз путешествий, волонтерства, обучения, открытий и развлечений.

Его основал португалец Антонио Диаса, которому на досуге пришла идея отправить 11 молодых ребят из разных стран в путешествие, делегировав им важную миссию – быть послами мира и вдохновлять людей своим примером.

Целый год мы будем открывать для себя мир и взаимодействовать с местными жителями и различными организациями, занимающимися социальной и экологической деятельностью. Например, поддержкой беженцев, обучением детей из неблагополучных семей, оказанием помощи бездомным, взаимодействием с людьми с особыми потребностями, защитой природы, продвижением спорта и спасением животных.

С другой стороны, для нас это шанс познакомиться с культурой страны, обычаями, ремёслами, традиционной кухней, историей. Посещение фестивалей, выставок, музеев и концертов – наша любимая часть.

2. Какую часть затрат берет на себе организатор и что входит в ваши обязанности как участников проекта?

В этом невероятном приключении все затраты на проживание, перелеты, питание и развлечение покрывает проект. Более того, каждый месяц мы получаем зарплату.

А наша задача как участников WLE – рассказывать о людях, которых мы встречаем, о работе, которую делаем, и местах, которые посещаем. Словом, делиться с интернациональной аудиторией своим опытом в соцсетях.

Проект объединяет и развивает глобальное сообщество сознательных людей, которые хотят путешествовать и быть частью социальной трансформации мира.

3. Как проходил отбор участников и что нужно сделать, чтобы попасть в проект?

Помню, как только узнал о WLE от коллеги, тут же побежал домой изучать все условия на сайте проекта. Сначала требовалось зарегистрироваться, а затем внести оплату 9 евро. Часть этой суммы идет на формирования бюджета поездки и взнос в общественные организации. Меня эта символическая сумма никоим образом не оттолкнула и не вызвала подозрений. Как человеку с экономическим образованием все казалось закономерным.

Позже, уже встретившись с участниками, мы шутили, что даже если бы это и была афера, то затейщики заслужили наши 9 евро, придумав такую крутую программу.

С момента регистрации и до дня, когда я узнал, что на ближайший год стану частью этого невероятного путешествия, прошло почти полгода. Отбор состоял из нескольких этапов и включал в себя общий вопросник, мотивационные и психологические тесты, а также проверку знания языка. Психологический тест был очень подробным, поскольку он должен был помочь определить роль каждого участника в команде и то, сможем ли мы ладить друг с другом.

Проходя каждый из этапов, я неожиданно начал понимать, что приближаюсь к заветной цели. Заключительным шагом было скайп-интервью, в котором приняли участие 30 человек, среди которых и выбрали 12 счастливчиков.

Нужно заметить, что во время встречи в Лиссабоне организаторы проекта попросили нас поделиться впечатлениями об отборе и внести коррективы по его улучшению. Поэтому надеюсь, что для кандидатов на участие в World Life Experience 2 этот процесс будет проще и менее волнительным.

4. А как так получилось, что в итоге вас осталось 10?

После того как были выбраны 12 человек, команда понесла потери. Перед самым началом проекта парень из Бразилии отказался от участия, отдав предпочтение популярному там реалити-шоу. А на экваторе проекта, перед самым отпуском (мы шутя его называем «отпуск от отпуска») по семейным причинам уехал домой еще один участник – Родриго из той же Бразилии.

5. Как ты думаешь, почему тебя выбрали для World Life Experience?

Могу лишь догадываться, но думаю, что при отборе в первую очередь обращали внимание на опыт путешествий, знание английского, навыки, активную жизненную позицию и гражданство. Мне кажется, что я выделялся среди десятков тысяч кандидатов благодаря искренней мотивации и четкому осознанию своей роли в этом путешествии.

Поэтому из личного опыта могу сказать, что очень важно определить для себя, почему ты так сильно хочешь оказаться в проекте и что ты можешь дать людям, которых встретишь в этом путешествии. Думаю, этот подход применим ко всему в жизни.

6. Зарплата каждого участника World Life Experience составляет 2500 евро. Это чистый заработок или на эти деньги нужно снимать жилье и покупать еду?

Зарплата участников – это сумма, которую мы получаем как бонус. Все остальное: проживание, перелеты, питание, карманные деньги, развлечения – покрывают организаторы. Так что зарплату мы тратим на собственные нужды – на одежду, сувениры и другие путешествия.

Как правило, в те два выходных дня, которые у нас есть в каждой стране, мы не отлеживаемся, а отправляемся в соседние страны или города. И эти расходы, естественно, оплачиваем сами. Например, когда мы были в Гранаде, арендовали машину и поехали с ребятами в Севилью, из Праги – в Краков, из Скопье – в Охрид и Салоники, из Сараево – в Котор, Будву и Дубровник.

Во время отпуска я из Малайзии слетал в Камбоджу, Сингапур и Мексику. Таким образом, за первую половину проекта я посетил 20 стран, 14 из которых – в рамках WLE. Если говорить в целом, то в свои 26 лет я побывал уже в 40 странах. Уверен, это только начало, ведь столько всего еще впереди!