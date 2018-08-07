Российским богачам захлопнут двери в Евросоюз 7.08.2018, 16:21

Странам ЕС поручено ограничить выдачу паспортов в обмен на инвестиции.

Массовая продажа европейского гражданства состоятельным выходцам из России и стран бывшего СССР вызвала недовольство властей ЕС, пишет finanz.ru. Практика выдачи "золотых виз" и "золотых паспортов" в обмен на инвестиции и покупку недвижимости должна быть сокращена, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

По ее словам, новые нормы, ограничивающие приток в ЕС мигрантов с сомнительным происхождением капитала, будут подготовлены и опубликованы в сентябре.

"Все большее число стран ЕС в последние годы предоставляет гражданство лицам, если они инвестировали большие суммы денег", - констатировала Юрова, добавив, что Брюссель с большой настороженностью наблюдает за этой проблемой.

Она добавила, что получив гражданство, "преступники ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы".

"ЕС не должен стать убежищем для коррупции и грязных денег", - заявила Юрова, подчеркнув, что "некоторые государства-члены должны сделать больше, для того чтобы не предоставлять гражданство".

Как сообщает Der Spiegel, под прицел ЕК попали Греция, Кипр и Мальта, активно торгующие паспортами, главными покупателями которых являются россияне и граждане бывших советских республик.

По данным правительства Мальты, каждый второй участник программы "Гражданство за инвестиции", действующей с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ.

Среди тех, кто заплатил взнос в 650 тысяч евро, инвестировал не менее 350 тысяч евро в недвижимость и не менее 150 тысяч - в утвержденные правительством облигации за последние 3 года, оказались более 700 человек с типичными российскими именами и фамилиями - полные тезки крупных бизнесменов и чиновников, в том числе фигурирующих в списке Forbes.

Среди них - основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис. Все трое входят в российский список Forbes с состояниями 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соответственно.

Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея - главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.

Также в списке - предположительно семья владельца крупной девелоперской компании ФСК "Лидер" Владимира Воронина, тезки топ-менеджеров "Лаборатории Касперского", гендиректора золотодобывающей компании "Полюс" Павла Грачева, включенный в рейтинг топ-25 самых ввысокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; Дмитрий Дойхен и Николая Фартушняк - сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров "Спортмастер"; брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина Леонид с семьей и многие другие.

Скупка паспортов - лишь верхушка айсберга, показало исследование Tranio: одновременно большинство состоятельных граждан РФ стремятся избавиться от статуса российского налогового резидента.

Такой выбор сделали три из пяти богатых россиян, имеющих капиталы в офшорах. Чаще всего россияне становятся резидентами Кипра или Великобритании (63%). Монако, Мальту или Швейцарию выбирают 30%.