Жители гродненских общежитий добились уменьшения платы за жилье 2 7.08.2018, 17:03

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Фото: racyja.com

Люди объединились и смогли отстоять свои интересы.

Нескольким семейным общежитиям в Гродно хотели придать статус арендного жилья, пишет hrodna.life. Это привело бы к повышению цен на пользование жильем. Жители считают, что условия в общежитиях не соответствуют арендному жилью и требуют ремонта. Они несколько раз встречались с «депутатом» городского «совета» Виталия Бича и добились уменьшения цен.

- Можно подвести итоги работы журналистов, активистов и, конечно, самих жителей гродненских общежитий по вопросу платы за пользование жилым помещением. Это один из немногих случаев, когда люди объединились и смогли отстоять свои интересы. Победой стало то, что люди платят за пользование жилым помещением государственного жилищного фонда от 2 до 10 рублей вместо 30-80, а в некоторых могло быть 100 и более, - пишет Анатолий Мышкевич с гражданской инициативы «Гародня».

Пока остается открытым вопрос с ремонтом общежитий. На август месяц запланирована еще одна встреча жителей с «мэром» города.

- Будем надеяться, что на ней городские власти озвучат эффективные варианты решения этой проблемы, а не станут в очередной раз «кормить» людей пустыми обещаниями.