Число рабочих мест в Германии побило исторический рекорд 2 7.08.2018, 17:10

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Рынок труда Германии находится на подъеме, а занятость достигла рекордных максимумов.

Количество рабочих мест в Германии достигло рекордно высокого уровня во втором квартале, что подчеркивает силу рынка труда, который стимулирует рост заработной платы, и потребительский подъем в крупнейшей экономике Европы.

Об этом пишет Reuters (перевод - «Европейская правда»).

Число рабочих мест выросло на 25 тыс. за квартал и на 115 тыс. за год, достигнув 1,21 млн в апреле-июне.

На вопрос об основных причинах, затрудняющих подбор персонала, большинство немецких работодателей говорят об отсутствии претендентов и недостаточной квалификации, показал опрос.

В среднем в Германии на каждые 100 работников приходится почти три вакансии. В 2012 году вакансий было всего две, это показывает, что спрос на персонал значительно увеличился.

Рынок труда Германии находится на подъеме, а занятость достигла рекордных максимумов. Чрезвычайно длительный цикл экономического роста, продолжающийся уже девятый год, в сочетании с нехваткой людей трудоспособного возраста означает, что во многих компаниях заканчиваются соответствующие кадры.

Коалиционное правительство канцлера Ангелы Меркель планирует принять в этом году закон "Об иммиграции", который призван помочь квалифицированным работникам из-за пределов Европейского Союза приехать в Германию и подать заявку на работу.