Михаил Пастухов: Нужно поменять не только «кран», но и «всю систему» 3 7.08.2018, 17:13

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Михаил Пастухов

Фото: ucpb.org

Главным средством очистки от коррупции являются свободные выборы.

В настоящее время по «делу врачей» проходит более 60 фигурантов. Многие из них уже не носят белых халатов...

Почему такое стало возможно? В чем причины коррупции в Минздраве? Можно ли излечить от этой «болезни» - задается вопросом в своей статье на сайте «Свободные новости» профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов

Ах, какой был человек...

Задержания в системе белорусского здравоохранения начались с конца мая. Первыми задержанными по этому делу стали директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, руководитель предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, главврач Минской областной больницы Андрей Королько, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

В списке задержанных оказались заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, главврач 1-й городской больницы Минска Олег Фомин, главврач 9-й городской клинической больницы Минска Валерий Кушниренко, главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько…

Задержанным были предъявлены обвинения по статьям 430 («Получение взятки»), 431 («Дача взятки»), 243 («Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов»). Тех, кто деятельно раскаялся, признал вину и принял меры к возвращению незаконно полученных сумм, освободили из заключения или избрали иные меры пресечения.

В ходе обысков у многих задержанных изъяли большие суммы денег. Например, в гараже директора «Белмедтехники» А.Шарака нашли 620 тысяч долларов. Немало денежных средств было изъято и у А.Белецкого. При этом, по отзывам коллег, Александр Валентинович Белецкий — один из авторитетных специалистов в данной сфере. Он спас многих пациентов от инвалидности, пользовался заслуженным авторитетом.

Почему брали взятки?

Ответ банальный: потому что давали. К этому подталкивала система закупок медтехники и установившиеся традиции. В ней участвовали и поставщики, и руководители медицинских учреждений, и главврачи больниц.

Можно сказать, что «уважаемые люди» стали жертвами порочной практики госзакупок в нашей медицине. В силу своей должности они вынуждены были брать и давать, а полученные доходы складывали в «кубышку». Я видел фотографии некоторых фигурантов этого дела, в том числе Александра Белецкого. Они не похожи на преступников. К коррупции их принуждали должность и традиция. Некоторые из них, похоже, и не знали, что делать с полученными пачками долларов, которых с каждым годом становилось все больше.

Не хочу их оправдывать, но, на мой взгляд, судить надо не только этих несчастных руководителей, а саму систему, которая вынуждала людей брать и давать.

Как очистить систему от коррупции?

Немало дельных предложений содержится и в антикоррупционной платформе, которая была презентована в декабре 2014 г. блоком правоцентристских партий. Если верить разработчикам этой платформы, то совокупный объем коррупционных операций в Беларуси на конец 2014 г. составлял порядка 50% ВВП, то есть 30—35 млрд долларов.

Для сведения: по информации первого министра экономики Дмитрия Крутого, в 2018 г. планируется нарастить ВВП до 60 млрд долларов (данные были приведены на международной конференции «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость»).

Если верить расчетам, то 50% этой суммы уходит «на ветер», на обогащение чиновников. А ведь в течение 2019—2025 гг. Беларуси надо направить только на погашение госдолга 23,46 млрд долларов. Что тогда останется, если воровать будут в прежних масштабах? За счет чего власти собираются повысить пенсии, зарплаты?

Понятное дело, что эти миллиарды долларов у чиновников надо «отбить». Иначе нам не только не видать пенсий (всего-то по 364 рубля на пенсионера), но и зарплат по 1000 рублей.

Что для этого нужно сделать? Прежде всего, надо сделать прозрачной деятельность всего госаппарата. Мы, как граждане страны, должны знать, какие зарплаты получают глава государства, министры, депутаты, сотрудники милиции, госбезопасности. Все тендеры на поставку техники, не только медицинской, но и военной, должны быть известны обществу, а не быть тайной за семью печатями.

В соответствии с положениями Конституции (ст.ст.1, 2, 3, 4, 21, 22, 59, 60), а также законами страны граждане вправе контролировать деятельность «своих слуг» — представителей власти, требовать от них отчетности, в том числе знать содержание их деклараций о доходах, знать, за счет чего они строят себе коттеджи и новые квартиры.

С учетом резкого роста коррупционных преступлений предлагаю создать специальную коллегию Верховного суда по рассмотрению такого рода дел в расширенном составе судей. Кроме того, необходимо сформировать группы следователей и прокуроров, которые должны проводить расследование и поддерживать обвинение по этим делам.

В то же время следует признать, что для полной очистки госаппарата от коррупции надо поменять не только «кран», но и «всю систему». Нам не обойтись без кардинальных правовых мер и обновления кадрового состава. Главным средством такой очистки являются выборы всех государственных органов и должностных лиц, начиная от президента и кончая судьями районного звена. Тогда в какой-то мере можно быть уверенными в честности представителей власти, хотя бы в течение срока полномочий.