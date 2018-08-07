Синоптики: Во вторник будет до +31°С 4 7.08.2018, 17:34

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Осадков завтра не ожидается.

8 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над нашей страной. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, сообщает Гидромет.

В утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +23..+28°С, по юго-западу +29..+31°С. Атмосферное давление будет расти.

9-10 августа территория нашей республики окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе южных широт. Ожидается очень теплая погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью понизится до +12..+19, дневной максимум температур составит +24..+29, по юго-западу до +30..+32.